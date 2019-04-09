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UA訓練裝備竟藏「礦物」！　鞍馬王子、舉重女神都驚艷

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▲UNDER ARMOUR推出UA RUSH科技訓練裝備（圖／品牌提供）

▲郭婞淳、李智凱搶先體驗全新UA RUSH服飾。（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

以專業運動定位起家的Under Armour，在2019春夏又推出了超強大的訓練裝備！這次在衣服裡面加入「礦物」，能夠將散發熱能回饋到肌肉中，能提升運動表現及耐力。「鞍馬王子」李智凱、「舉重女神」郭婞淳體驗過後都大讚，異口同聲表示：「穿上訓練能有更好發揮。」

▲UNDER ARMOUR TB12運動恢復裝備（圖／翻攝自Under Armour FB）

▲UNDER ARMOUR於2017年推出TB12運動恢復裝備。（圖／翻攝自Under Armour FB）

Under Armour不是第一次在服裝裡搭載科技，2017年推出「TB12運動恢復裝備」，置入用來治療嚴重創傷的生物陶瓷粒子，藉由吸收身體散發出去的熱能、遠紅外線反射回身體，達到幫助身體快速修復功效，也有減緩疲勞、放鬆的效果。

▲UNDER ARMOUR推出UA RUSH科技訓練裝備（圖／品牌提供）

▲UA RUSH加入礦物纖維，能夠提升運動耐力。（圖／品牌提供）

2019年推出的科技裝備UA RUSH，則是加入由多種礦物質而成的「礦物纖維布料」（Mineral infused fabric ），能夠吸收運動時散發的熱能、轉化為能量，並回饋到肌肉組織，如此一來能增加血流量、含氧量，可以提供身體更多動能、提升耐力。

▲UNDER ARMOUR推出UA RUSH科技訓練裝備（圖／品牌提供）

▲UNDER ARMOUR推出UA RUSH科技訓練裝備（圖／品牌提供）

▲UA RUSH全品項售價從1,480元起。（圖／品牌提供）

此全新系列服裝，同樣有品牌標誌的快乾排汗、四維拉伸、貼合肌肉紋理與無接縫剪裁，柯瑞（Stephen Curry）、李智凱等多位運動員穿上實測後，都表示能在運動時不卡卡、有絕佳舒適度。包含短袖、背心、長袖上衣、長褲、緊身褲及運動內衣，將於4月11日同步全球上市。

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關鍵字：

UNDER ARMOUR, 訓練, 運動, 李智凱, 郭婞淳, 礦物
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