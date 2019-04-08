大元自爆心機重！　夜跑靠「穿搭巧思」美過姐妹們

▲快來看看明星們參加夜跑都怎麼穿？（影／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

PUMA於6日舉辦「螢光夜跑台北站」，許多明星藝人也都一同參與。大元、洪詩、寶兒、庭萱穿上「姐妹裝」出席，看似一樣的穿著，大元卻在穿搭上用盡巧思，自爆「心機比團員還重」，要讓自己更顯眼。

▲大元、洪詩、寶兒、庭萱穿上「姐妹裝」參加PUMA螢光夜跑。（圖／品牌提供）

跑步風氣盛行，不只要跑出好成績，穿搭也是一大重點，夜跑時會怎麼穿？寶兒說：「像我們衣服、褲子是整套(螢光)配色的，一看就是有精心搭配過。」但也不能一味追求好看，庭萱認為透氣衣服、好穿跑鞋也是必須，「隨著年紀越來越大，跑鞋對於膝蓋很重要。」

▲大元的穿搭充滿小心機。（圖／翻攝自dayuanlin IG）

談到跑步好處，洪詩說能夠訓練心肺，「還有一點是，過程中得不斷跟自己對話、能訓練意志力。」儘管4人穿著姐妹裝，大元不忘自招「心機比團員還重」，在螢光綠色服裝外，還搭配同色系耳環、手環，「這些小配件，我都沒跟她們說」，寶兒一看立刻驚呼：「這是小心機耶！」

▲蔡旻佑、宥勝也都跟民眾一起完成賽事。（圖／品牌提供）

男星的穿著就相對低調，蔡旻佑表示不習慣整身螢光，因此只在鞋子用上一點螢光點綴，「在路上奔跑時，能兼顧安全與美觀。」都如何激勵自己跑下去？他說：「除了想著跑完要去大吃，還會聽熱血沸騰的音樂、進入很嗨的狀態。」

▲（左）小鮮肉涂善存、（右）吳岳擎輕鬆完賽。（圖／品牌提供、翻攝自charles_lisr IG）

第二次參加螢光夜跑的男星涂善存，表示平常愛打球保持身材，但要揪到一群朋友不容易，所以喜歡自己夜跑，因為晚上比較涼，跑起來較舒適。跑步時也會戴髮帶，「流汗不會直接流下來、刺到眼睛」，有型又有實用性，值得男人們學習。

▲PUMA螢光夜跑邁入第13年。（圖／品牌提供）



PUMA舉辦的螢光夜跑，至今邁入第13個年頭，2019年賽事正式納入 AIMS國際賽道認證，也與插畫家「寶寶不說」推出LINE專屬貼圖與紀念商品，同時號召全台大專院校學生參加成為首屆「螢光夜跑-校園星 Run 組」，下一站將於4月13日（六）在高雄夢時代開跑。

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