盤點3雙PUMA「高顏值美鞋」！　湖水藍、石英粉讓人失心瘋

▲PUMA聯名鞋款都有「高顏值」，能不買嗎？（圖／品牌提供，下同）

記者楊坊士／綜合報導

隨著氣溫漸漸攀升，PUMA將鞋款換季，增添上春夏的美好意象，即便是聯名也都充滿「高顏值」！以下盤點近期3雙超夢幻鞋款，換上湖水藍、石英粉的鞋款，每雙都美到令人失心瘋，一穿上就能綻放女神光。

▲石英粉拼接多彩色塊，真的太夢幻啦！

PUMA X Barbie芭比娃娃

在2018年底，PUMA首度與陪伴無數少女成長的芭比娃娃合作，現在則為了芭比娃娃誕生60週年再次聯名，將Nova鞋型換上90年代經典Logo，鞋面則有網眼、麂皮等既材質拼接，再用石英粉及寧靜藍色系，注入一絲夢幻氛圍，鞋跟上還有芭比Logo，整體復古又明亮。另外還有推出服飾都以拼接粉色塊，隨時散發青春活力。

▲好看又好穿，快去試穿看看！

PUMA X 賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）

身為品牌代言人的小天后賽琳娜戈梅茲，在2018年首度以新女力態度「Strong Girl」推出聯名。在這個春夏推出全新鞋型SG Slip-On，除了有湖水綠及鵝嫩黃兩款粉嫩色系外，還沒有鞋帶束縛，襪套式的針織鞋面，能提供更好的包覆性。另一款SG Runner更有漸層鞋底，叫人難以抉擇。

▲從鞋款到服飾都有炫光設計，是不是超潮？

PUMA X MTV

2006年，PUMA就與流行音樂指標媒體MTV合作過，都將潮流文化與鞋款結合。現在則將MTV中常見的炫光霓虹色彩，加入RS-X鞋款，薄荷綠、薰衣草紫兩色，配上流線形設計，或是黑色鞋面為主，上有帶有炫光綠色塊設計，高調展現年輕人的大膽態度。

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