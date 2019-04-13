LIFE・經典／走過低潮回歸初衷　法藍瓷用藝術包裝「禮物」

▲法藍瓷2019春夏新品「勝利綻耀」，售價12,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

台灣瓷器品牌法藍瓷，許多民眾應該不陌生，以鮮豔色彩結合立體結構的風格，開創精品瓷器的國際市場，經過了低潮的2016年，在新的2019年春夏新品，決定回歸以藝術為本的設計，以「禮物」為主題，期望用作品連結，人與人相遇的美好。

幾年前日本女星長澤雅美為台灣觀光拍攝了宣傳影片，在影片中不斷強調台灣是個多彩的世界，從寺廟、夜市、小城景點，都充滿多樣的色彩，或許繽紛就是台灣的本色，從原住民的圖騰、廟宇屋頂上的交趾陶，亞熱帶的陽光下，看起來一切都是多姿多彩。

台灣瓷器品牌法藍瓷，也是極富色彩的，從一間成功的禮品代工廠，到決定自創品牌，其中有不少的堅持，才能成功開發出具水準的作品，18年前的蝶舞系列，在奪得2002年紐約禮品展的「年度最佳收藏品獎」，法藍瓷在國際的聲量，也跟蝴蝶展翅一樣翩翩起舞。

▲蝶舞系列之一。

蝶舞系列是由設計師何振武從敦煌壁畫中的天女彩帶得到靈感，像是彩帶般飛天的蝴蝶，準確地打中了東西方文化中的神話聯想，優美融合的姿態也深受好評，現在也是法藍瓷旗下長期銷售的系列作品。

得獎之後，法藍瓷陸續進駐國際知名百貨，包括美國紐約Bergdorf Goodman、英國倫敦Harrods，且與國立故宮博物院、北京故宮、荷蘭阿姆斯特丹梵谷博物館、費城美術館等文化單位合作，更打響了國際知名度，前美國總統柯林頓、芭芭拉史翠珊也都有收藏其作品。

靠著之前幫國際知名禮品品牌代工的行銷人脈與技術經驗，讓法藍瓷在國際藝術中享有聲望，持續成長的業績，單年最高營業額可達到20億元，然而在2016年，卻因擴張太快，連續2年虧損，決定優退高達25%的員工止血。

目前，休養生息的法藍瓷，持續推出季節新品，2019年春夏以「禮物」為主題，重現打動人心的作品，讓消費者能在人生的特定時刻，送出鼓勵人心的藝術，浮雕結合雕塑的設計，考驗著工匠的手藝，堅持使用噴彩方式上色，而不是低成本的貼花紙，以精緻來與市場其他作品做區隔。

▲清蓮雅潔蓮花瓷瓶，限量988個，售價52,600元。

▲「祥瑞聚福」以郎世寧《聚瑞圖》為概念，滿滿是祝福花卉，售價52,600元。

設計師何振武表示，灌模、上釉、入窯是燒製瓷器的工序，然而複雜的層疊立體設計，又會讓良率再往下降低到僅50%，每個完好的成品，都是經過一層層關卡才能變得更完整。

本季新品強調將美景入瓷，「勝利綻耀」瓷瓶以盛綻鳶尾花迎接盎然生機。而以清代畫家郎世寧的經典作《聚瑞圖》為發想的「祥瑞聚福」，以畫中滿聚的吉祥花卉，傳遞對人生的無窮希望，無論是開店創業、事業里程碑、人生大壽等值得紀念的時刻，都很適合的祝福之作。