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G-Shock X 漫威推出復仇者系列手錶　鋼鐵人紅金色戰甲超殺

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編輯／Duke

今年的4／24對於很多人來說，是一個重大的日子，因為期待已久的《復仇者聯盟4：終局之戰》上映了，其中就有許多品牌，想要藉著這股龐大的熱潮，提升品牌知名度，而日本手錶品牌G-Shock便是這其中之一，近期雙方就發佈了合作的消息，並帶來3款超級英雄的錶款。

▲G-Shock X Marvel Avengers。（圖／翻攝自卡西歐官網、Invicta官網）

▲G-Shock推出Marvel Avengers錶款。（圖／翻攝自G-Shock微博）

由G-Shock與Marvel Avengers（漫威復仇者聯盟）合作推出的錶款，帶來了Marvel旗下最火紅的3位英雄，分別為「鋼鐵人」、「美國隊長」以及「蜘蛛人」，同時G-Shock汲取英雄們身上的顏色，作為手錶的配色靈感。這次聯名發售的有GA-110的「鋼鐵人」紅金配色、「美國隊長」藍紅配色，而「蜘蛛人」的黑紅配色則是使用DW-5600。

▲G-Shock X Marvel Avengers。（圖／翻攝自卡西歐官網、Invicta官網）

▲G-Shock X Marvel Avengers。（圖／翻攝自卡西歐官網、Invicta官網）

▲紅金配色的鋼鐵人手錶。（圖／翻攝自卡西歐官網）

▲G-Shock X Marvel Avengers。（圖／翻攝自卡西歐官網、Invicta官網）

▲G-Shock X Marvel Avengers。（圖／翻攝自卡西歐官網、Invicta官網）

▲經典的美國隊長藍紅配色。（圖／翻攝自卡西歐官網）

▲G-Shock X Marvel Avengers。（圖／翻攝自卡西歐官網、Invicta官網）

▲G-Shock X Marvel Avengers。（圖／翻攝自卡西歐官網、Invicta官網）

▲蜘蛛人則不以身上服飾為主，推出黑紅配色的錶款。（圖／翻攝自卡西歐官網）

目前，G-Shock X Marvel Avengers的系列已經發售，而GA-110與DW-5600的售價，分別為人民幣1590元（約台幣7,150元）以及人民幣1,190元（約台幣5,350元），不過，這3款手錶都是大陸限定，而且官網都已經售完，喜歡的朋友，可能要在網路上找找看了。

此外，其他品牌也有推出相關的錶款，像是瑞士品牌Invicta，也有與Marvel合作，推出更多英雄主題的錶款，像是「黑豹」、「驚奇隊長」、「死侍」等石英錶，而價格則是美金169元（約台幣5,000元）到美金290元（約台幣8,700元）不等，對於金屬質感比較有興趣的朋友，不妨考慮到Invicta官網購買哦！

▲G-Shock X Marvel Avengers。（圖／翻攝自卡西歐官網、Invicta官網）

▲G-Shock X Marvel Avengers。（圖／翻攝自卡西歐官網、Invicta官網）

▲G-Shock X Marvel Avengers。（圖／翻攝自卡西歐官網、Invicta官網）

▲由上至下，分別是黑豹、驚奇隊長、死侍的錶款。（圖／翻攝自Invicta官網）

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關鍵字：

G-Shock, Marvel, 漫威, 復仇者聯盟, 鋼鐵人, 美國隊長, 蜘蛛人, 手錶
fashion.net

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