fb ig video ETtoday search mobile

忽冷忽熱的天氣好難搭衣服　就靠一件襯衫讓你保暖又時尚

> >

編輯／Ping　圖／翻攝自wear.jp

在這不冷不熱的天氣裡，到底該怎麼穿衣服才不會太過頭呢？這時後，襯衫絕對會是各位的好朋友！走在路上一定不難看到有人這樣搭，簡單的牛仔褲與 T-Shirt 搭配一件寬大的襯衫，不論天氣如何變化都能輕鬆應對，不僅如此，襯衫還能為簡約的穿搭增添可看性。

＃格紋襯衫

說到襯衫，當然少不了萬年不敗格紋。搭配格紋襯衫，女生穿上後不僅能修飾身材，還能帶出女人味，而男生穿的話，不只能穿出休閒感，還會看起來有成熟的感覺，讓女生對你好感度加分。

▲襯衫穿搭。（圖／翻攝自wear.jp）

▲襯衫穿搭。（圖／翻攝自wear.jp）

＃長版襯衫

長版襯衫可以使身材比例變好之外，當風一吹來，直接讓你化身成街拍模特兒，在這城市裡走著台步（走路有風～）。另外，這種襯衫還可以修飾下圍較寬的身材，所以如果妳也是有這種困擾的女孩，那麼這件絕對是你的命定款。

▲襯衫穿搭。（圖／翻攝自wear.jp）

▲襯衫穿搭。（圖／翻攝自wear.jp）

＃襯衫＋裙裝

如果你還在擔心天氣忽冷忽熱，沒辦法放心穿裙子出門的話，那就隨身帶一件薄的襯衫吧！不僅可以避免你擔心的狀況，還可以穿出更多元的造型，不管是穿上還是綁在腰上都很好看喔。

▲襯衫穿搭。（圖／翻攝自wear.jp）

▲襯衫穿搭。（圖／翻攝自wear.jp）

＃襯衫＋寬褲

寬鬆的襯衫搭配材質偏軟的寬褲，會使整體搭配看起來復古又帶有慵懶感，這樣的穿搭非常推薦選擇大地色系，這樣會在視覺上看起來更柔和、更有溫柔小姊姊的FU喔～

▲襯衫穿搭。（圖／翻攝自wear.jp）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

穿搭, 搭配, 襯衫, 忽冷忽熱, 天氣, 氣溫
fashion.net

熱門文章

胡歌紳士造型藏亮點　百萬元伯爵超薄錶吸睛

香奈兒全新眼妝系列　眼線筆CP值太高，先搶先贏

簡嫚書懷二寶照樣裝少女　戴MONCLER花苞帽3連拍

小布與李奧納多勾肩搭背　28萬元百年靈錶跟著見客

Dior「小奶瓶」全新白色登場　超美刺繡包眼影盤也很欠收

adidas Originals聯手Fiorucci　用紅橙色染出80年代的夏天

懂・時尚／MANOLO BLAHNIK執行長：鞋子就像維他命

鋼鐵人專屬Air Jordan 1　鞋底印「I♥U 3000」好想收藏

穿彩虹我驕傲！丹寧外套領子藏玄機　頭帶復古味滿分

女星跨界設計首飾　得意戴上坎城紅毯爭曝光

ET Fashion

推薦閱讀

韓妞都在搶！IG爆紅「油漆桶洋芋片」低油鹽吃光也沒負擔

節食減重9成會失敗　用1招「想吃多少就吃多少」能瘦還不復胖

奧斯塔羅12星座一周運勢0527-0602　單身天秤迎接桃花、雙子對生活厭世

無印良品可折疊行李箱好方便，台幣4000元就可入手！還有6樣好物更是出國必備 超乾爽！日本推「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的超有效 忽冷忽熱的天氣好難搭衣服　就靠一件襯衫讓你保暖又時尚 盤點6款超人氣「發光化妝水」　一次解決暗沉、毛孔粗大 一定要抱娃娃睡、襯衫釦到最上　5個舉動表示你很沒安全感 泫雅風小刺青時髦看不膩！　「手指線條」最適合個性女孩 外套裡有空調！藤原浩 X Uniform Experiment功能系列　讓你走路都有風

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面