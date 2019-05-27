忽冷忽熱的天氣好難搭衣服　就靠一件襯衫讓你保暖又時尚

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在這不冷不熱的天氣裡，到底該怎麼穿衣服才不會太過頭呢？這時後，襯衫絕對會是各位的好朋友！走在路上一定不難看到有人這樣搭，簡單的牛仔褲與 T-Shirt 搭配一件寬大的襯衫，不論天氣如何變化都能輕鬆應對，不僅如此，襯衫還能為簡約的穿搭增添可看性。

＃格紋襯衫

說到襯衫，當然少不了萬年不敗格紋。搭配格紋襯衫，女生穿上後不僅能修飾身材，還能帶出女人味，而男生穿的話，不只能穿出休閒感，還會看起來有成熟的感覺，讓女生對你好感度加分。

＃長版襯衫

長版襯衫可以使身材比例變好之外，當風一吹來，直接讓你化身成街拍模特兒，在這城市裡走著台步（走路有風～）。另外，這種襯衫還可以修飾下圍較寬的身材，所以如果妳也是有這種困擾的女孩，那麼這件絕對是你的命定款。

＃襯衫＋裙裝

如果你還在擔心天氣忽冷忽熱，沒辦法放心穿裙子出門的話，那就隨身帶一件薄的襯衫吧！不僅可以避免你擔心的狀況，還可以穿出更多元的造型，不管是穿上還是綁在腰上都很好看喔。

＃襯衫＋寬褲

寬鬆的襯衫搭配材質偏軟的寬褲，會使整體搭配看起來復古又帶有慵懶感，這樣的穿搭非常推薦選擇大地色系，這樣會在視覺上看起來更柔和、更有溫柔小姊姊的FU喔～

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