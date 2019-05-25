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插畫家描繪同志情侶一路走來的日常　「被對方家人認可的感覺，真好！」

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編輯／Ping　圖／「下巴人 jawjawman」（IG@_justwannadraw）授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權

爭取同性婚姻合法化，這條路並不平坦，但在5月24日這天起，大家終於獲得婚姻平權與保障。其實「Love is Love」，同性情侶跟所有異性情侶一樣，就像今天要介紹的這位插畫家「下巴人 jawjawman」，時常在IG上分享與另一半可愛的日常互動，不管任何人都一定能引起共鳴，因為愛就是那麼單純、那麼簡單。

＃噩夢

相信一定有不少情侶曾在夢裡夢見自己最害怕的事發生吧！不管是夢到對方劈腿還是家人的阻擋，醒來後，看看身邊的那位，心裡都會莫名的害怕，說不定還有人會一拳給對方揍下去（誤），也許是剛剛夢裡的場景太過真實，你還是會不爭氣的把對方搖醒，慌張的要對方不准離開。

▲同性情侶日常。（圖／下巴人 jawjawman）

▲同性情侶日常。（圖／下巴人 jawjawman）

▲同性情侶日常。（圖／下巴人 jawjawman）

▲同性情侶日常。（圖／下巴人 jawjawman）

▲同性情侶日常。（圖／下巴人 jawjawman）

＃吸管套戒指

不知道各位情侶們有沒有做過一件外人看似無聊，但雙方心卻超暖的舉動呢？插畫家「下巴人 jawjawman」就連跟另一半買個飲料也可以放閃光彈。把一個簡單的吸管套做成戒指，套在對方的手指上，雖然嘴上會嘴硬的說戴錯手了，但心裡卻被螞蟻爬滿（甜滋滋～

▲同性情侶日常。（圖／下巴人 jawjawman）

▲同性情侶日常。（圖／下巴人 jawjawman）

▲同性情侶日常。（圖／下巴人 jawjawman）

▲同性情侶日常。（圖／下巴人 jawjawman）

▲同性情侶日常。（圖／下巴人 jawjawman）

＃被對方家人認可的感覺，真好！

有沒有過一段感情，是在被家人拒絕、阻擋下而走散的呢？每對情侶在交往的時後，一聽到要跟對方家長見面時，都會非常緊張，深怕會被對方討厭，但，當對方的爸爸媽媽不僅知道了你的存在後，還能放心將自己的心肝寶貝交給你時，當下的感覺有如放下心中的大石頭，興奮又幸福。

▲同性情侶日常。（圖／下巴人 jawjawman）

▲同性情侶日常。（圖／下巴人 jawjawman）

▲同性情侶日常。（圖／下巴人 jawjawman）

＃天外飛來一「」！

當你以為對方只是要正常的問與答時，殊不知，其中的問題竟藏著陷阱（驚恐）。就像「下巴人 jawjawman」這對可愛的情侶，原來「想結婚」跟「想跟妳結婚」差很多～各位情侶們，下次在回答另一半的問題時，還是要多花三秒想想，否則小命不保啊！（開玩笑的）

▲同性情侶日常。（圖／下巴人 jawjawman）

▲同性情侶日常。（圖／下巴人 jawjawman）

▲同性情侶日常。（圖／下巴人 jawjawman）

▲同性情侶日常。（圖／下巴人 jawjawman）

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關鍵字：

插畫, 同志, 同性, 婚姻平權, 婚姻, 手繪, 情侶日常, 情侶
fashion.net

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