法國女人的短髮好時尚！5位IG示範「撩耳短髮」氣質滿分還很顯小臉

法國女人的短髮好時尚！特別是之前流行的耳下三公分短髮法國女人的示範更多了俏皮與女人味！從IG上看到法國女人喜歡將這樣的短髮加入微捲的髮型，不僅修飾臉型，看起來臉更小、又清爽，看完也好想剪！！

追蹤IG上的法式女人穿著，充滿著獨一無二的自信與魅力，髮型到鞋子，唇膏到表情，特別是髮型，總是帶著蓬鬆、慵懶感，即便是短髮也一樣，分享5位法式女人的IG帳號，或許可成為髮型、造型穿搭的靈感來源。



IG@taylorlashae

早就是追蹤她帳號一段時間，微捲的短鮑伯髮型與紅唇，擅長釋放女人的性感魅力，偏愛蕾絲、細肩帶的性感穿著，想讓自己多一點小性感，不妨可多參考她的日常。

IG@apollinethibault

會注意到她是因為在IG上的穿搭都是簡單的單品，白T恤、花洋裝或是牛仔裙，這些都是你我都有的單品，配上蓬鬆短髮造型與大耳環，就算是短髮整個人也好有型。

IG@emma.rmm

所PO的IG照，多半是以側臉或只照配件的方式呈現，以簡單的款式與顏色作為主角，很舒服，而且短髮在她身上也很多變，有時微捲、或是圈成髮髻造型都很好看。

IG@maryljean

屬於清新掛來自瑞士的時尚部落客，主要她的穿著多半是以牛仔褲就能穿出法式簡約感，她的髮型沒有太多的變化，但會用大耳環或帽子變化造型。

IG@elborn_doris

現居在巴黎的韓國人Doris，就算是簡單的配色也能將法式感詮釋到味，太陽眼鏡、獨特的耳環，讓短髮造型多了亮眼感。

※文字：Lulu Long | 編輯：小龍 | 來源：IG@taylorlashae、apollinethibault、emma.rmm、maryljean、elborn_doris |

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