fb ig video ETtoday search mobile

對於合不來的人，真的很難約　4點證明你是「後天性內向者」

> >

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

出社會之後才發現，原本樂觀開朗的個性，似乎在不知不覺之間，被條條框框所磨平，話少、習慣獨處。滿足以下4點，或許你我都變成了「後天性內向者」。

1. 對於合不來的人，真的很難約

「後天性內向者」其實不是難約，只是對於合不來的人而言，真的非常難約。他們會在剛認識對方的時候，就評估這個人究竟要不要深交，如果是三觀一致，興趣雷同，那麼順利打入交友圈。反之，各方面都聊不來，沒必要熟的人，「後天性內向者」就會像是大忙人，讓你永遠約不到，寧可自己在家吃泡麵，也不想進行無謂的社交。

▲內向。（圖／翻攝自unsplash）

2. 慢慢發現獨處是必經過程

因為人際社交這種需要勉強自己說話的事情，真的會讓人覺得很疲勞，自然就厭倦那些社交場所裡刻意裝熟的人。其實「後天性內向者」不需要感到孤單，這樣的你會擁有自己天地，也一定會吸引到相同類型的人。也正是生活的磨練，讓我們在獨處的時候，學習和自己相處。畢竟人生那麼長，只有自己能陪伴自己一生。

▲內向。（圖／翻攝自unsplash）

3. 不同場合，不同性格

「後天性內向者」出了社會之後，擅長隱藏自己的性格，似乎成為一件理所當然的事情。我們都在工作和私下判若兩人，不同場合，不同性格。所以最真實的一面，只會留給親近的人，而那種職業假笑，就留給外人吧。

4. 比起大起大落，更愛平庸生活

以前喜歡大起大落，覺得來點刺激才是人生，可是今後每一年的心願都變成了，希望順順利利，平安健康。生活不就是這樣，平淡的過完一生。原來平淡無奇才是真的，「後天性內向者」的你，逐漸對一切大小事都放下情緒，學習用平穩的心態過日子，其實這樣也很好，願你找到和你一起平淡的另一半。

▲內向。（圖／翻攝自unsplash）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

內向, 外向, 社交, 心情, 後天性, 內向者
fashion.net

熱門文章

胡歌紳士造型藏亮點　百萬元伯爵超薄錶吸睛

香奈兒全新眼妝系列　眼線筆CP值太高，先搶先贏

簡嫚書懷二寶照樣裝少女　戴MONCLER花苞帽3連拍

小布與李奧納多勾肩搭背　28萬元百年靈錶跟著見客

Dior「小奶瓶」全新白色登場　超美刺繡包眼影盤也很欠收

adidas Originals聯手Fiorucci　用紅橙色染出80年代的夏天

懂・時尚／MANOLO BLAHNIK執行長：鞋子就像維他命

鋼鐵人專屬Air Jordan 1　鞋底印「I♥U 3000」好想收藏

穿彩虹我驕傲！丹寧外套領子藏玄機　頭帶復古味滿分

女星跨界設計首飾　得意戴上坎城紅毯爭曝光

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢0527-0602　單身天秤迎接桃花、雙子對生活厭世

韓妞都在搶！IG爆紅「油漆桶洋芋片」低油鹽吃光也沒負擔

盤點6款超人氣「發光化妝水」　一次解決暗沉、毛孔粗大

跟「肉肉女」交往的5大好處！吃遍美食地圖、幸福感增加10倍 粉餅竟是補妝地雷！夏季「不脫妝5秘技」，超過一半的人不知道 「沒有主動講」就是欺騙　細水長流的愛情一定要誠實溝通 5個特徵證明你是「外向型內向人」　很嗨只是怕冷場、突然安靜≠心情不好 皮卡丘、伊布瞇瞇眼趴枕頭好萌！南韓寶可夢新品　又讓人想敗家 日本女星瘋「米飯」減重　網友實測10天，小腹都變平坦了！ 「小亞契」將海外短居　梅根與哈利王子三人小家庭的未來動態　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面