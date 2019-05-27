這3個地方代表美麗的基礎　只要顧好了世上就沒有醜女人

編輯／JJ 圖／翻攝自Unsplash、《燦爛的神 鬼怪》劇照

有句話說：「世上沒有醜女人，只有懶女人」，或許有人會覺得，外貌是天生的，除非整形無法改變，沒錯，但人的外貌不是只有五官而已，作為女人，以下這三點：頭髮、皮膚、牙齒只要照顧得好，就能說是漂亮的女人了！畢竟這三點就是美貌的底子，少點心力購買化妝品，多做點基本功比較重要！

＃頭髮

有時候光看一個人的背影就能被吸引，會有所謂的「背殺」也是有原因的，有一部分正是因為頭髮，不論是長、短髮或是什麼髮色，髮質顧得好就會有一種天使光環，還有那種順順的飄逸感，都是非常吸引人的。而且，通常一個女孩的髮型，也代表了這個人整體的氣質。乾枯的稻草、蓬亂的髮尾，都容易讓人看起來髒亂頹廢。

＃皮膚

女孩們的皮膚真的非常重要！不僅僅是臉上妝容的基底，整個身體的皮膚都不能忽略。與其買許多化妝品掩蓋瑕疵，不如尋找真正適合自己的保養品，基底打好了不加潤飾都很好看。另外，身體的肌膚也要勤奮保養，擁有光滑的皮膚會讓人看起來容光煥發，尤其是當男生碰到你的皮膚時，感受到的是滑嫩觸感而不是乾巴巴的皮，會讓人更心動。

＃牙齒

每當我們在看韓劇的時候，都會想說為甚麼他們的牙齒可以這麼白這麼好看？雖然大部分都是矯正出來的，但也代表著他們有多注重牙齒！我們無法決定牙齒如何生長，不過現在的技術如此發達，即使要價不斐，存錢去矯正絕對是非常值得的投資，不僅能讓笑容變得更自信，還可以改善臉型。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App