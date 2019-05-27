fb ig video ETtoday search mobile

這3個地方代表美麗的基礎　只要顧好了世上就沒有醜女人

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自Unsplash、《燦爛的神 鬼怪》劇照

有句話說：「世上沒有醜女人，只有懶女人」，或許有人會覺得，外貌是天生的，除非整形無法改變，沒錯，但人的外貌不是只有五官而已，作為女人，以下這三點：頭髮、皮膚、牙齒只要照顧得好，就能說是漂亮的女人了！畢竟這三點就是美貌的底子，少點心力購買化妝品，多做點基本功比較重要！

＃頭髮

有時候光看一個人的背影就能被吸引，會有所謂的「背殺」也是有原因的，有一部分正是因為頭髮，不論是長、短髮或是什麼髮色，髮質顧得好就會有一種天使光環，還有那種順順的飄逸感，都是非常吸引人的。而且，通常一個女孩的髮型，也代表了這個人整體的氣質。乾枯的稻草、蓬亂的髮尾，都容易讓人看起來髒亂頹廢。

▲3點代表女人一切。（圖／翻攝自Unsplash、鬼怪劇照）

＃皮膚

女孩們的皮膚真的非常重要！不僅僅是臉上妝容的基底，整個身體的皮膚都不能忽略。與其買許多化妝品掩蓋瑕疵，不如尋找真正適合自己的保養品，基底打好了不加潤飾都很好看。另外，身體的肌膚也要勤奮保養，擁有光滑的皮膚會讓人看起來容光煥發，尤其是當男生碰到你的皮膚時，感受到的是滑嫩觸感而不是乾巴巴的皮，會讓人更心動。

▲3點代表女人一切。（圖／翻攝自Unsplash、鬼怪劇照）

＃牙齒

每當我們在看韓劇的時候，都會想說為甚麼他們的牙齒可以這麼白這麼好看？雖然大部分都是矯正出來的，但也代表著他們有多注重牙齒！我們無法決定牙齒如何生長，不過現在的技術如此發達，即使要價不斐，存錢去矯正絕對是非常值得的投資，不僅能讓笑容變得更自信，還可以改善臉型。

▲3點代表女人一切。（圖／翻攝自Unsplash、鬼怪劇照）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

女人, 美麗
fashion.net

熱門文章

說・流行／回收牛仔褲、零皮草　「愛地球」是時尚關鍵字

任容萱水鑽澎裙超夢幻　征戰坎城美出新高度

YEEZY大軍來襲！六月推出8種配色　全反光「黑魂」率先開賣

10件衣物就能搞定10天穿搭！一起挑戰省荷包

超乾爽！日本「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的有效

香奈兒全新眼妝系列　眼線筆CP值太高，先搶先贏

胡歌紳士造型藏亮點　百萬元伯爵超薄錶吸睛

小布與李奧納多勾肩搭背　28萬元百年靈錶跟著見客

Dior「小奶瓶」全新白色登場　超美刺繡包眼影盤也很欠收

簡嫚書懷二寶照樣裝少女　戴MONCLER花苞帽3連拍

ET Fashion

推薦閱讀

韓妞都在搶！IG爆紅「油漆桶洋芋片」低油鹽吃光也沒負擔

無印良品可折疊行李箱好方便，台幣4000元就可入手！還有6樣好物更是出國必備

節食減重9成會失敗　用1招「想吃多少就吃多少」能瘦還不復胖

超乾爽！日本推「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的超有效 全球50大品牌出爐！勞力士是世界最強、Nike「最有價值」 奧斯塔羅12星座一周運勢0527-0602　單身天秤迎接桃花、雙子對生活厭世 一定要抱娃娃睡、襯衫釦到最上　5個舉動表示你很沒安全感 盤點6款超人氣「發光化妝水」　一次解決暗沉、毛孔粗大 忽冷忽熱的天氣好難搭衣服　就靠一件襯衫讓你保暖又時尚 泫雅風小刺青時髦看不膩！　「手指線條」最適合個性女孩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面