「果汁減肥法」大公開！劉濤大推這4款　排毒、美白還能當代餐



▲劉濤平時喜歡自己打排毒果汁。 (圖／翻攝自劉濤小紅書，以下同)

記者張毓容／台北報導

夏天就要來了，你的減肥計畫完成了嗎？說到減肥，除了靠少吃多運動，近來也越來越多人風靡「果汁減肥法」，像是曾出演過《琅琊榜》、《羋月傳》、《歡樂頌》等人氣夯劇的大陸女星劉濤，近日就分享了幾款自己平時愛喝的排毒鮮榨果汁，不僅能美容養顏、助消化，還可幫助減脂瘦身，重點是每一款都還很好喝！快放下你手中的萬惡奶茶或可樂，改喝這些排毒瘦身果汁，不會越喝越胖還能變瘦變美麗。

奇異果+雪梨

這2種水果都富含維他命C，可以幫助排毒、瘦身，美白的同時還有降火效果，尤其香甜又多汁的雪梨剛好還可以消減奇異果的酸，一起打成果汁，輕甜爽口，就連怕酸的人都能試試。

草莓+香蕉+芒果

這是劉濤自己特別喜歡喝的一款，除了喝起來順口，更帶有淡淡的香甜果香。而這款果汁不只是好喝，還能幫助消化，潤腸排毒，美白能力也很好，而且顏色是好粉嫩的馬卡龍粉橘色，光看就好適合夏天喝啊！

蘋果+奇異果+火龍果

這款果汁使用的火龍果建議選擇紅心火龍果，這樣果汁打起來就會是又美又吸睛的桃粉色。除了看起來色澤美，就連喝起來的口感也好喝到讓劉濤在介紹時都忍不住直呼：「這是最好喝的！」同樣也有排毒養顏，幫助消化的效果，且促進腸胃蠕動的效果更讓她大讚「一極棒」！很推薦給有宿便、便秘困擾的人。

酪梨+雪梨＋優格+蜂蜜(少許)

很多人平時都喜歡用代餐來瘦身，但常常因為無味、口感不好，讓人吃得很痛苦，但其實代餐也可以自己做。這款喝起來有一點像冰淇淋味道的果汁，就是一杯可在減肥期間替代代餐的自製奶昔，低脂易消化外，還有飽足感，劉濤自己就是把這杯當作早上的代餐喝，「喝上這麼一杯，絕對就不餓了！」她也建議優格可以選用質地比較濃稠的，打起來果汁口感會更好，而蜂蜜則是可依個人口味喜好適當添加。

最後劉濤也提醒，因為酪梨和雪梨糖分較高，不宜喝太多，建議每次份量以100～150ml左右為佳，且一杯就好。

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