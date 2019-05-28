女孩快穿上！回頭率100%的時尚單品TOP 5　輕鬆抓住男友的目光

男生和女生的審美眼光大大不相似，然而雖說做自己最重要，但你知道哪些服飾當女孩們穿在身上時特別吸引異性目光嗎？為此編特別彙整了身旁異性朋友的意見，發現答案竟出乎意料的相似。以下五大單品即是男性眼中最稱之「時髦」的款式：

合身Tee

沒有錯，女孩們喜愛穿的Oversized版型男孩們可說是完全不理解（除了單穿男友Tee時除外），好比多數女孩熱愛穿的寬褲便是其中之一，因為在他們眼中那些能夠突顯身形曲線的設計才是最好看的。設計上甚至無須過多繁複裝點或特殊剪裁，簡單而性感的合身版型即可抓住他們的目光。然而若是問起衣領的款式有差嗎？多數答案均是大U領勝過圓領和V領喔！

在 Instagram 查看這則貼文 J（@jennierubyjane）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 7 日 下午 10:41 張貼

高領＆露肩針織衫

不知為何男性對針織衫就是抱有一種迷戀的感覺，但款式的挑選上當然也不是隨便一件就可輕鬆過關。在他們眼中，那種貼身的高領毛衣穿在女孩身上特別性感，又或者是露出香肩的慵懶針織衫也具有同樣的致命吸引力。雖說兩者均屬針織衫，但從如此極端的款式看來，要抓住他們的目光取中間值的成功機率似乎有點困難…

在 Instagram 查看這則貼文 설리가진리 (Sulli)（@jelly_jilli）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 21 日 下午 9:25 張貼

Skinny Jeans

就如前面提及，女孩們認為穿著舒適且時髦百搭的寬褲，在男性眼中完全是個大災難。不但無法突顯出臀部曲線，若沒搭配好的話也會造成五五身的形成，也因此貼身版型的Skinny Jeans一直都是他們認為最好看的下身選擇。相信女孩們看到這邊應該都發現了，那些能夠將凹凸有致的身形曲線完美襯托的設計便是他們眼中最時髦的。

在 Instagram 查看這則貼文 Romee Strijd（@romeestrijd）分享的貼文 於 PDT 2017 年 5月 月 2 日 上午 8:40 張貼

裸膚色高跟鞋

終於有男女雙方達成共識的單品了，而它就是同樣深受多數女孩喜愛的裸膚色高跟鞋！相信女孩們應該都聽過部分男性再觀察女孩時第一個會注重的便是腳，尤其是直又勻稱纖細的更能成功吸引他們的視線。然而為何是裸膚色的高跟鞋最得異性的心呢？或許就像他們對裸妝感的喜愛，這種自然且氣質優雅的色彩無疑提升了致命的誘惑。

在 Instagram 查看這則貼文 Gianvito Rossi（@gianvitorossi）分享的貼文 於 PDT 2017 年 6月 月 18 日 上午 9:15 張貼

頸鍊

在各式樣眾多的飾品中，頸鍊成了異性眼中最無法抵抗的性感配件，甚至遠遠超越多數女孩喜愛配戴的細鍊墜項鍊。不問還不知，原來在他們眼中，女孩戴著頸鍊的模樣彷彿就如寵物般可愛，也因此萌生出想好好保護並照顧她的念頭。雖說編剛聽到時不經倒抽一口氣，但想想SM的裝扮中不也經常出現頸鍊的搭配，或許這也是一種男女在視覺慾望上的表現吧？

在 Instagram 查看這則貼文 설리가진리 (Sulli)（@jelly_jilli）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 8 日 下午 2:29 張貼

最後編還是要說，不管如何，能夠找到一位接受你最真實樣貌的另一半才是首要的喔！也別忘了先愛自己才能讓對方好好愛你:)

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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