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衣櫃還少一件！10款女孩夏日必備單品　小飛象T、珍珠耳環買起來

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西班牙快時尚品牌Zara進軍台灣至今也已長達七年多之久，雖說時間不長不短，但在這快速淘汰與替換的時代中，Zara似乎依然穩站地位，甚至早已是許多台灣女孩逛街時的首選品牌，也因此今日編就將從官方釋出的「Best Seller」中，替你分析出今夏哪些單品最得時下女孩的心

動畫聯名衣

夏天到了就會想穿上清涼又舒適的T-Shirt，然而除了各式樣材質的素面款，Zara也看準了聯名系列的商機，找來知名經典動畫如迪士尼、樂一通、史努比…等，推出授權版的圖印T-Shirt，多種樣式絕對讓你挑都挑不完！

米白色洋裝

炙熱的天氣裡就該穿上淺色調，使整體在視覺上看起來格外清爽，也因此米色和白色成為了許多女孩們夏日的首選色彩。然而若當這些顏色碰上浪漫又飄逸的洋裝時，無疑將自身的迷人氣質更加襯托！

緞面單品

若是有在追蹤時尚達人的穿搭的話，一定不難發現光澤感的綢緞單品已經攻佔各個Icon的版面了！無論是在衣服、洋裝、裙子、褲子、甚至到手袋等，這個曾經被歸類為顯老的面料，如今反而成了華麗且具質感的時髦象徵。

西裝外套

雖說在台灣的夏日裡穿上西裝外套或許不大合宜，但只要挑選以棉麻製成的西外，依然可以在悶熱天氣裡展現帥氣態度！不但保有棉質的柔軟，同時也具有麻料的清爽，毅然成為此時此刻的最佳面料選。

復古手袋

隨著復古潮流的回歸，不但能在越來越多服飾上看見年代元素的使用，每日出門攜帶的手袋當然也不例外！像是充滿成熟復古味的短背帶長型包，又或是珠扣式的開闔設計也吸引女孩目光的設計。

珍珠配件

若說到今年的大勢款有剛剛提及的緞面品，那麼另一樣絕對會是優雅珍珠！好比飾滿珍珠的髮飾、綴滿珍珠的造型手袋…這些曾經都被認為上了年紀才會穿戴的元素，如今都大大翻身，躍升為時下必備品。

編織單品

每到夏日就會讓人想把那專屬此時此刻的編織品拿出來並帶上街，滿足心中那股度假慾望。然而不論是寬延編織草帽、圖騰托特包、草編涼鞋…都是每年夏日時不會過時的經典品。

繞踝涼鞋

另一樣在夏日必會出場的則是腳上的必備鞋履涼鞋！就如前面所說，除了多款草編涼鞋深受喜愛之外，從Best Seller的清單中便可發現帶有中性韻味的涼鞋成了時下女孩熱搜款，完美顯出自身的性格態度。

芭蕾風格鞋款

不知道大家是否也是被Dior春夏的芭蕾風女裝系列給燒到，那浪漫又優雅的綁帶和透紗…輕盈質感與外型，與夏裝的搭配超襯氣質！也因此Zara推出的透紗網平底尖頭鞋，和草編平底綁帶鞋中都能看見那取材至芭蕾元素的影子。

簡約小白鞋

不分男女都超愛的小白鞋也不外乎的出現在了清單中。無多餘裝飾的簡約鞋身配上鞋後跟處的色塊裝點，時髦又百搭，似乎比起討論度依然極高的老爹鞋更為經典不敗。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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