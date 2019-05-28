口碑掛保證！「經典保養」全新升級，夏季人氣TOP3出列

▲經典保養升級不只是成分厲害，連外型都要唯美吸睛。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

為了使消費者保養更有感，各大保養品牌不約而同將旗下經典產品再升級，除了提升使用舒適感、成分更升級，甚至連包裝都變得更具質感，夾帶著先前熱賣人氣，讓你可以安心買，絕不怕踩雷！

▲依據膚質狀況需求，給消費者更多的選擇。

Jurlique的玫瑰活膚露有口皆碑，今年更注入濃度升級活性配方，以源自純淨南澳山丘的茱莉蔻農場玫瑰、安古薰衣草、紫羅蘭西柚活機滋養，為肌膚瞬效保濕補水，啟動高效賦活能量。全系列添加Jurlique農場栽植的活機複方，包含譽為天然玻尿酸的藥蜀葵根萃取、鎮定舒緩的庫拉索蘆薈，及淡斑抗老的檸檬酸。

▲兼具涼感與美白，難怪一推出就引起熱烈討論。

結合美白化粧水、收斂水、乳液、精華液及面膜，5效合一的設計一直都擁有大批粉絲追隨。全新進化的晶透白淨斑收斂精華，清爽的凝膠質地一抹化水，好吸收不悶黏，清涼的薄荷葉精華，微涼觸感在夏季使用剛剛好。

▲擁有專櫃級成分，也是品牌一大賣點。

除了一瓶5效，還添加專櫃級高效美白成分-傳明酸，幫助抑制黑色素生成、改善斑點暗沉，每日早晚洗顏後只要一個步驟，就能幫你解決所有的肌膚問題。

追求亮白的女生，對於ALBION的活潤透白系列一定不陌生，這款美白系列的靈感來自於肌膚表皮層反射光線原理。而品牌最新發現，肌膚類型因人而異，不能用相同方法來對應，因此推出升級版活潤透白新晶能滲透乳。

▲推出3種不同質地，讓每種膚況都能有效美白。

標榜針對可針對乾性、中性、油性肌，改變其角質層結構，讓不同型態的角質層都能演繹出最佳的光線反射率，讓肌膚自然地由內而外散發剔透光澤。

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