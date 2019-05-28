女神劉寅娜降臨台灣！6／12來台分享「面膜美肌術」

▲南韓女星劉寅娜跨海為台灣面膜代言。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

劉寅娜要來台灣啦！在今年的新作品《觸及真心》中飾演宇宙女神「吳真心」，和男主角李棟旭的浪漫愛情故事，再度擄獲一票韓劇迷的心。台灣面膜品牌看中劉寅娜的超高顏值和清新形象，跨海力邀劉寅娜擔任2019年全新代言人。

▲顏值和身材都破表，女神稱號劉寅娜當之無愧。（圖／翻攝自愛奇藝）

最新消息指出，劉寅娜將於6月12日來台出席未來美面膜新品發表會，首次以代言人身份分享她的美麗秘訣。劉寅娜近年戲劇作品不斷，尤其以《鬼怪》最為人所知，在今年的新作《觸及真心》中，除了與男主角李棟旭再續前緣的甜蜜劇情打動許多粉絲之外，更有許多人對她吹彈可破的白皙好膚質讚嘆不已，也因而牽起未來美和劉寅娜的合作契機。

▲台灣粉絲將有機會和她近距離接觸。（圖／品牌提供）

劉寅娜在拍攝未來美廣告期間，也提及自己因為工作的關係，需要長期帶妝拍戲、拍廣告，如何快速有效的維持肌膚狀態，讓她能在鏡頭前展現最美好的一面，對她來說太重要了！對於這次與未來美的合作，感到非常興奮，終於有機會可以和大家分享自己的保養心得，也期待可以和台灣的粉絲見面。

▲《觸及真心》中飾演的可愛的吳真心，幫她圈了不少粉絲。（圖／翻攝自愛奇藝）



堪稱最美代言人的她，在南韓廣告邀約不斷，3月底時更有一份女性廣告代言人的品牌評價指出，劉寅娜風光得冠。分析和他有關的連結，最常出現的就是可愛、甜美與漂亮。這次跨海代言，非常期待她與台灣品牌碰撞的新火花。

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