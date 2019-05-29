星．上妝／宋慧喬的美麗壓箱寶　彩色限定版海外只有台灣買得到

▲宋慧喬的母胎美肌讓人超羨慕。（圖／翻攝IG/kyo1122、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

美到被譽為行動畫報的宋慧喬，有著吹彈可破的好膚質，先前她曾在公開訪問上提及，生活中最不能缺少的保養品就是雪花秀潤燥精華EX，她每天清潔卸妝後，都用這瓶開始美麗儀式，除了是習慣，更能讓不安穩的膚況迅速鎮定。

最重視妝前保養

宋慧喬肌膚天生底子好，底妝能如此完美服貼，貼身化妝師透露靠的是完整妝前保養，除了會以潤燥打底外，還會搭配潤燥精華噴霧來幫助肌膚補充水分，使底妝更持久。

珊瑚色增添溫柔感

此次釋出的宣傳照，便可發現她挑選珊瑚橘為主色調，無論是眼妝、頰妝和唇妝都很輕盈舒服，更襯托她優雅氣質。正因為眼妝清淡，自然清晰的眉彩更顯重要，這可是點出眼眉輪廓的關鍵。而女神的眼妝也有小心機，她藉由黑色內眼線和纖長睫毛讓眼睛更有神。

平衡才是美肌源頭

喬妹代言的雪花秀，源自東方藥理哲學的全方位養膚美顏之道，如同中醫不追求速效，而是以溫和漸進的方式長時間調理養身，相信「平衡」才是肌膚美麗健康的源頭。

肌膚老化的原因來自於氣血的衰竭，而陰陽平衡中代表女性「陰」的荷爾蒙、免疫力與再生力，將隨著年齡的增長，漸漸流失。經典明星商品潤燥精華EX蘊含「滋陰平衡極萃」，提供滋陰潤補功效。

海外台灣獨家上市

為了讓消費者擁有更多選擇，潤燥精華EX推出限量系列，更挑台灣為海外獨家上市。以木、花、潤、果、本5種天然香調搭配，完美演繹雪花秀香氛藝術。藉由汲取天地自然之美的5款療癒舒心的草本香氣，來一場舒心香氛之旅吧。（潤燥精華EX –微曦之光、梅雪之綻、潤燥之香、活力之源、靜心之蘊， 90ml ，3,680元）



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