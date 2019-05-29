【奧斯塔羅】明明兩人很合拍！為什麼曖昧對象還不開口進一步？

明明滿曖昧的

也像情人一樣了

但對方怎麼就不開口呢？

如果你目前正困在某段曖昧關係

那就跟奧斯老師一起來看看

這對象為什麼不開口呢？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇這組牌的朋友，如果你有曖昧關係的對象，那你可以耐心等待一下，這樣的牌組代表對方也有興趣，只是遲遲未開口，而原因來自他還在觀望你，是不是一個可以長遠發展的對象，而且這樣牌組，屬於理性方面的牌組，所以也暗示這對象不是那種隨便的人，他是比較理性一點的，因為他想要確定你是可以發展的對象後，才會付諸行動，如果你也喜歡對方的話，不如多多表現一下自己囉！

牌ll

選擇這組牌的朋友，可就不太好了，如果目前有曖昧中的對象，那你就要多多觀察了，這樣的牌組代表欺騙及不老實，因為這樣的對象，可能還有其他的人選正在觀望，對他來說，你可能不算差，但他還想多看看其他人，然後從中挑選一個最喜歡的，所以最近的相處當中，一定要睜大眼睛，才能看的比較清楚喔！

牌lll

選擇這組牌的朋友，如果你目前有走的比較近的對象，那你可要積極一點了，這樣的牌組代表等待及害羞的狀況，奧斯會說目前這對象，對你還是滿有興趣的，但對方就是不敢主動的表達心意，所以你也喜歡的話，那就多做點球，讓對方知道你也有好感，才會有機會進展到下一步，所以測完這題占卜，就趕快打電話約對方出來走走，表達一下心意吧！

牌lV

選擇這組牌的朋友，如果已經和對方發生關係了，那你就該識相的離開了，如果還沒發生關係，那一定要保持點距離，因為這樣的牌組顯示，這對象多半不是想要認識你，而是想獲得肉體上的交換，所以你別太快投入才會比較好，但如果你跟對方出去的話，一定要保護好自己，畢竟，這樣的牌組也暗示爛桃花的存在。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜