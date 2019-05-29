fb ig video ETtoday search mobile

【奧斯塔羅】明明兩人很合拍！為什麼曖昧對象還不開口進一步？

> >

▲奧斯塔羅。（圖／奧斯塔羅提供）

明明滿曖昧的
也像情人一樣了
但對方怎麼就不開口呢？

如果你目前正困在某段曖昧關係
那就跟奧斯老師一起來看看
這對象為什麼不開口呢？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇這組牌的朋友，如果你有曖昧關係的對象，那你可以耐心等待一下，這樣的牌組代表對方也有興趣，只是遲遲未開口，而原因來自他還在觀望你，是不是一個可以長遠發展的對象，而且這樣牌組，屬於理性方面的牌組，所以也暗示這對象不是那種隨便的人，他是比較理性一點的，因為他想要確定你是可以發展的對象後，才會付諸行動，如果你也喜歡對方的話，不如多多表現一下自己囉！

牌ll

選擇這組牌的朋友，可就不太好了，如果目前有曖昧中的對象，那你就要多多觀察了，這樣的牌組代表欺騙及不老實，因為這樣的對象，可能還有其他的人選正在觀望，對他來說，你可能不算差，但他還想多看看其他人，然後從中挑選一個最喜歡的，所以最近的相處當中，一定要睜大眼睛，才能看的比較清楚喔！

牌lll

選擇這組牌的朋友，如果你目前有走的比較近的對象，那你可要積極一點了，這樣的牌組代表等待及害羞的狀況，奧斯會說目前這對象，對你還是滿有興趣的，但對方就是不敢主動的表達心意，所以你也喜歡的話，那就多做點球，讓對方知道你也有好感，才會有機會進展到下一步，所以測完這題占卜，就趕快打電話約對方出來走走，表達一下心意吧！

牌lV

選擇這組牌的朋友，如果已經和對方發生關係了，那你就該識相的離開了，如果還沒發生關係，那一定要保持點距離，因為這樣的牌組顯示，這對象多半不是想要認識你，而是想獲得肉體上的交換，所以你別太快投入才會比較好，但如果你跟對方出去的話，一定要保護好自己，畢竟，這樣的牌組也暗示爛桃花的存在。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
fashion.net

熱門文章

蕭敬騰北京開唱挑戰「皮革單車褲」　設計師大讚：衣架子

說・流行／回收牛仔褲、零皮草　「愛地球」是時尚關鍵字

揭開法國女人美肌秘訣！「五水保養法」妳聽過沒？

HOT・Stuff／踩「圓形球跟」當一回豌豆公主吧！

任容萱水鑽澎裙超夢幻　征戰坎城美出新高度

梅雨季就是要透明錶提神！范瑋琪搶戴視覺涼感G-SHOCK

超乾爽！日本「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的有效

10件衣物就能搞定10天穿搭！一起挑戰省荷包

嚕嚕米多功能電烤盤　連把手都可愛到融化

YEEZY大軍來襲！六月推出8種配色　全反光「黑魂」率先開賣

ET Fashion

推薦閱讀

「幫夫運」最旺的星座女Top 3 ！勤儉金牛才第三、第一名娶到賺到

影／超乾爽！日本推「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的超有效

影／快TAG另一半買起來！日本「炸裂腹肌、性感大胸」視覺效果T　穿上就有好身材

超簡單「4招」消屁股、大腿後方橘皮，穿上短褲好自信 如果你愛我，就別讓我有機會懷疑你　刪訊息＝心裡有鬼 安格斯12星座一周運勢5/27-6/2　雙魚愛情有新緣分，射手有機會加薪 超小氣星座TOP 5　金牛才第五！天秤居然也上榜 讓你愛上雨天！迪士尼推小熊維尼、史迪奇透明雨傘　打開就被萌翻 「化妝水5招」超實用！冰鎮、濕敷　跟粗糙暗沉說掰掰 蔡依林踩蝴蝶結美鞋　盡顯長腿好比例

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面