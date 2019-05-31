蘇太太們心碎！「她」成功收服蘇志燮　男人最愛6特質通通有

近來讓眾多女人們最難過以及不可置信的事，想必就是蘇志燮交女友了！而且這個女子居然是個比大蘇小17歲嫩妹主播趙恩靜，經被狗仔拍到後，蘇志燮也火速認愛，至於網友則開始瘋狂的GOOGLE趙恩靜，但看完趙恩靜的TWITTER和所有背景資料後，讓人只想問為什麼是她！！（姊是不是說出妳的心聲了...）

根據報導兩人是在去年因為電影採訪而認識，後來又在共同朋友的聚會上相遇，進而發展成為戀人關係，而這張照片就是當時兩人初識時的情境，只能說趙恩靜真的是不簡單呀，身材本來就好的她，穿著超緊身的黑色短洋裝搭配裸色高跟鞋去採訪，加上她那甜死人的笑容，可說是用盡力量再勾蘇志燮呀～

就是這張被韓媒偷拍的照片，才讓大家發現了蘇志燮和趙恩靜在戀愛中，而眾多蘇太們似乎很不服，直言趙恩靜不就是普通的網美臉，怎麼蘇志燮就栽在她手中呢？現在就讓我們一起來看看趙恩靜靠外表致勝的六個心機！

無辜圓眼



雖然姊真的很意外沒想到男神蘇志燮的菜是這款，但不得不說真的沒有男人可以抗拒的了趙恩靜這型的女生，她長得不是特別的漂亮，但男人喜歡的點，趙恩靜都具備了！

趙恩靜的招牌就是她那無辜的圓圓眼，就算她穿的再性感火辣，一看到她的眼睛，是不是就像是惹人疼的小狗狗一般。

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﻿親切的原生濃眉

不要懷疑眉型真的可以改變一個女人給別人的感覺，姊認為趙恩靜就非常懂得善用自己的臉部特徵，既然她不是那種一看就會勾的男人心癢癢的長相，那就無辜到底吧。

趙恩靜的圓眼襯上濃濃的原生眉，是不是讓人感覺很無害，這就是為什麼蘇志燮會毫無戒心的就被接近呀～（握拳！）

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融化的甜笑

回想一下趙恩靜初次採訪蘇志燮的時候，笑的多麼燦爛，女人懂得善用笑容絕對是一個聰明的表現，妳看看趙恩靜多會裝可愛，而且不得不說她的笑容是不是很沒侵略性。

姊自己的名言：「嘴嘟的好，男人不會跑！ 」趙恩靜真的非常會善用自己的優點，嘟起翹翹的嘴唇，讓人忍不住好想親一口，妳說蘇志燮也只是普通男人能忍住嗎？！

趙恩靜就連和玩偶合照都能吐舌頭裝可愛（而且還是那種明明很會吐舌頭，但又裝笨笨的...），而且這張照片是不是很想往下看那誘人的勾...

（這張照片女生們非常值得學習！）

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用粉色系增添女人味﻿



女生想要勾到男神天菜，請大力的用粉色系去增添浪漫的女人味，趙恩靜就為了我們做一個完美的示範，妳可以發現她幾乎每張照片的唇膏都是粉紅色系的唇膏，而且眼影也是選用粉色系，妳說這搭嗎？一點都不重要，因為男人看不懂！

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多變浪漫髮型



趙恩靜大部分的髮型都是帶微卷的髮型，能更增添浪漫的感覺，而且這款的捲髮雖然有點老氣，但是人家畢竟是主播嘛，更多的是知性的形象，所以說蘇志燮也是主播控～

除了主播的知性捲髮外，私下的趙恩靜也有這款帶點小性感的大旁分直長髮，是不是搭配她的無辜臉，別有一番滋味。

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火辣的曲線



別懷疑若妳覺得趙恩靜長相普通的話，那妳絕對不能錯過她的火辣身材（很明顯的蘇志燮就沒錯過！）纖細的手和長腿，怎麼穿怎麼辣....

千萬別以為趙恩靜就是個普通的瘦子，人家也是很有料的，雖然瘦但胸部也是算豐滿，只能說能夠勾住男神蘇志燮心的女人，絕對不是好惹的...但蘇太們別傷心，趙恩靜讓我們知道，就算長的不夠漂亮，但至少努力維持身材，也能跟巨星男神交往呀。

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文／柯夢波丹 圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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