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愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

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編輯／Duke

上次為各位介紹《玩具總動員4》X Adidas UltraBoost 19「胡迪」配色後，Adidas於近日，再度公開了新的鞋款，那就是另一位男主角「巴斯光年」的配色，下面一起來看看。

▲《玩具總動員4》X Adidas UltraBoost 19。（圖／翻攝自IG@toystory）

▲巴斯光年。（圖／翻攝自IG@toystory）

Adidas為巴斯光年推出的UltraBoost 19，將採用白色、綠色為主色調，並以紫色的後固定板點綴，而材質則是編織鞋面打造，其中，鞋舌上的《玩具總動員4》Logo、鞋墊的巴斯光年圖案，都與胡迪配色的設計一樣，將是一款以人物造型為靈感的鞋款。

▲《玩具總動員4》X Adidas UltraBoost 19。（圖／翻攝自IG@baitme、Sneakernews）

▲《玩具總動員4》X Adidas UltraBoost 19。（圖／翻攝自IG@baitme、Sneakernews）

▲鞋款上有許多小細節值得注意。（圖／翻攝自Sneakernews）

目前曝光的《玩具總動員4》X UltraBoost 19「胡迪、巴斯光年」配色，預計6／21迎來正式發售，售價為美金160元（約台幣4,800元），此外，這次Adidas也宣佈，將會有巴斯光年配色的童鞋，喜歡這個經典動畫的朋友，可以考慮連同小朋友的一起購買哦！

▲《玩具總動員4》X Adidas UltraBoost 19。（圖／翻攝自IG@baitme、Sneakernews）

▲《玩具總動員4》X UltraBoost 19「巴斯光年」配色。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲《玩具總動員4》X Adidas UltraBoost 19。（圖／翻攝自IG@baitme、Sneakernews）

▲《玩具總動員4》X UltraBoost 19「胡迪」配色。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲《玩具總動員4》X Adidas UltraBoost 19。（圖／翻攝自Adidas）

▲「巴斯光年」配色將推出童鞋尺寸。（圖／翻攝自Adidas）

另外，為了迎接《玩具總動員4》的上映，美國潮流店家BAIT也特別找來迪士尼（Disney）與皮克斯動畫（Pixar）合作，帶來一系列的手繪圖案T-Shirt，並且主打胡迪、巴斯光年、抱抱龍、彈簧狗等角色，目前已於BAIT官網上架，售價為美金32元（約台幣1,000元）。

▲《玩具總動員4》X Adidas UltraBoost 19。（圖／翻攝自IG@baitme、Sneakernews）

▲《玩具總動員4》X Adidas UltraBoost 19。（圖／翻攝自IG@baitme、Sneakernews）

▲BAIT推出的手繪圖案T-Shirt。（圖／翻攝自IG@baitme）

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關鍵字：

玩具總動員4, Adidas, 胡迪, 巴斯光年, 抱抱龍, UltraBoost19, BAIT
fashion.net

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