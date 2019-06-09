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小紅書點評「最值得入手」的平價唇彩　300元就能買到YSL同色同質地

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相信很多人原本都是霧面唇膏鐵粉，但這幾個月是不是也被潤唇膏洗的體無完膚，錢包空空了啊！那種ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的感覺任誰都想要親一口～比起乾乾的霧面，滋潤滑順的水質地更深得你心嗎？

那一定不要錯過被小紅書點評為「最值得入手」的平價唇彩，巴黎萊雅（L'Oréal）絕對情迷鏡面唇膏，完美十色試給你看！

巴黎萊雅 絕對情迷鏡面唇膏

▲▼ 小紅書點評「最值得入手」平價唇彩！巴黎萊雅絕對情迷鏡面唇膏完整10色試色（圖／bella儂儂提供）

2018年巴黎萊雅一出「3D唇釉感漆光唇膏」就掀起了一股漆光唇轟動！這次更不客氣再加7色霸氣回歸，玫瑰色、裸粉色、磚紅色所有零失誤熱門色系都來了，到底該買哪隻好（懊惱）！添加保濕因子滋潤度更UP～顯色、滑順、潤澤通通都有，跟斑駁唇、唇紋深、乾裂唇通通說再見，快還我Q彈唇啊！

最狂10色全試色

▲▼ 小紅書點評「最值得入手」平價唇彩！巴黎萊雅絕對情迷鏡面唇膏完整10色試色（圖／bella儂儂提供）

粉色調：905嫩粉色＼911豆沙桃色＼918巴黎邂逅－芭比粉色＼920甜蜜救贖－桃紅色

紅色調：908正紅色＼933私奔天涯－番茄紅色＼934窒愛越界－磚紅色

莓色調：930曖昧成癮－玫瑰色＼931惡作劇告白－莓果色

土色調：932末日戀曲－奶茶土色

編輯推薦給你看

▲▼ 小紅書點評「最值得入手」平價唇彩！巴黎萊雅絕對情迷鏡面唇膏完整10色試色（圖／bella儂儂提供）

質地就是這麼滑順好推不用懷疑，開價也能擁有專櫃般的水潤感！是不是看到這麼多試色超療癒！挑對唇膏讓你上天堂、挑錯唇膏魯十年啊！以下幾隻各位要準備手刀速度去買了，買不到只能怪你手腳太慢囉～

＃934 窒愛越界

▲▼ 小紅書點評「最值得入手」平價唇彩！巴黎萊雅絕對情迷鏡面唇膏完整10色試色（圖／bella儂儂提供）

＃934 窒愛越界：不是非常豔麗的那種紅色，帶著一點棕的磚紅色。這色號也是這系列的主打色，號稱是「爛番茄2.0」！不買他買誰？不過眼尖的網友更發現了和YSL ＃80不論是質地還是顏色100分一樣啊！（收！）

▲▼ 小紅書點評「最值得入手」平價唇彩！巴黎萊雅絕對情迷鏡面唇膏完整10色試色（圖／bella儂儂提供）

＃930 曖昧成癮

▲▼ 小紅書點評「最值得入手」平價唇彩！巴黎萊雅絕對情迷鏡面唇膏完整10色試色（圖／bella儂儂提供）

＃930 曖昧成癮：乾燥玫瑰色絕對百搭不退流行，帶點莓果色的玫瑰色更是顯白必備，不過你是不是也發現了，撞色撞色！沒錯這隻被譽為平價版YSL ＃407，花不到一半的價錢就能買到，是不是也好生火啊！！

▲▼ 小紅書點評「最值得入手」平價唇彩！巴黎萊雅絕對情迷鏡面唇膏完整10色試色（圖／bella儂儂提供）

＃932 末日戀曲

▲▼ 小紅書點評「最值得入手」平價唇彩！巴黎萊雅絕對情迷鏡面唇膏完整10色試色（圖／bella儂儂提供）

＃932 末日戀曲：最美奶茶色是你！很多女孩都會擔心奶茶色會讓你沒氣色，但這完全不用擔心，＃932在奶茶色裡加了點土、紅色，讓整體看起來更深再帶一點紅，想來第一隻奶茶色的不如先帶他走！

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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關鍵字：

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