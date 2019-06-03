IKEA神還原《辛普森》、《六人行》經典客廳　家具、飾品通通幫你選好了

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@ikeauae、《辛普森家庭》、《怪奇物語》、《六人行》劇照

大家會不會覺得設計自己的家很困難呢？沒什麼概念更沒有頭緒，那麼不妨從喜歡的影視作品中尋找靈感。阿拉伯聯合大公國的IKEA最近推出了名為Real Life的系列廣告，它將知名美國卡通《辛普森家庭》、影集《怪奇物語》、《六人行》劇中的經典客廳場景，完整的搬到現實，而且家具、飾品全數來自IKEA！

《辛普森家庭 The Simpsons》

辛普森家庭最經典的畫面就是全家一起坐在客廳沙發上，眼睛直瞪瞪的看著前方的電視，看起來極具卡通風格的色彩搭配與家具，其實換成真實的場景也不會奇怪！反倒是充滿一種溫馨感，畫面還原度超過90％，同心圓地毯、紫色小矮桌、綠色電話，就連牆壁上的畫框傾斜角度也一模一樣！

《怪奇物語 Stranger Things》

喜歡看影集的朋友們絕對不會錯過這部《怪奇物語》！劇中Will Byers的家，媽媽為了和處在Upside down世界的Will說話，而在牆上畫上了字母、掛了燈串，IKEA竟然連這面牆都神還原了！仔細看的話也能發現Will家中的布置都很簡單，樣式有些復古，但要在IKEA找到類似的商品一點也不難～

就連詭譎的氣氛也營造的很好。

《六人行 Friends》

《六人行》真的是時隔多年重新回味還是會覺得很好看的一部美劇，大家應該都曾經嚮往過和好朋友一起住會是什麼樣子吧？因為每個人的個性都不同，所以大概就是像這樣的混搭風，莫妮卡的紫色小窩還原得很完整。

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