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HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！遮肉神器「百褶泳裙」必入手

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▲▼ 。（圖／翻攝Aprilpoolday  IG）

▲泰國一年皆為炎熱天氣，泳裝設計也蓬勃發展，顛覆大眾既定印象 。（圖／翻攝Aprilpoolday  IG）

記者張妤瑄／台北報導

近年來，泰國在時尚圈發展出自成一格的特色，設計新勢力也不斷崛起，因應一年皆為炎熱氣候的關係，專注於泳裝設計的品牌不少，看過她們的設計後，絕對會顛覆妳對日常泳裝的想像。原來，泳裝不是只有連身與比基尼之分，並非三點式、大露背、開高衩就能概括。

如果說到泳裝，腦海中只會浮現以上兩種想像，那真的遜斃了。

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▲其實這些在網球場上拍照的女孩，全都穿著泳裝！（圖／翻攝Aprilpoolday  IG）

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▲大方、自然、自信的態度，很值得女孩們學習！（圖／翻攝Aprilpoolday  IG）

今回要盤點3個泰國泳裝品牌：Aprilpoolday 、Coralist Swimwear、MerryMetric，其中入門者必知的絕對是Aprilpoolday，近幾季的推出如同網球裝的百褶泳裙根本是每位少女必備，能時裝化，搭配小白鞋走在海灘是青春活力的運動女孩。

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▲百褶泳裙是近幾季必買單品，當時裝當泳裝都行。（圖／翻攝Aprilpoolday  IG）

Aprilpoolday百褶泳裙使用泳裝的快乾材質，確確實實是件泳裝沒錯。除了能當時裝穿之外，功能性也兼備，最重要的是她能遮住女孩害羞的大腿、小肚肚，是泳池邊、海邊的遮肉聖品。另外，Aprilpoolday也推出許多削肩泳裝，單穿復古性感，混搭百褶泳裙又是另一番姿態，漂亮的很。

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▲近期推出許多削肩新作，當配百褶泳裙又是另種感覺。（圖／翻攝Aprilpoolday  IG）

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▲削肩剪裁的連身泳裝，大色塊的拼接，碰撞出令人心醉的復古風格。（圖／翻攝Aprilpoolday  IG）

Coralist Swimwear是性感妹子不能錯過的品牌，擅長用各種扭結、綁帶、編織、鏤空元素勾勒女孩的性感曲線，不怕設計複雜，比方說比基尼就在單肩加上雙帶的設計，不對稱又有若隱若現的性感，泳褲則在大腿側邊加入編織鏤空細節，一點一滴都是勾魂的小心機。

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▲不對稱的肩帶設計，泳褲的鏤空細節，堆疊出危險的辣度。（圖／翻攝Coralist Swimwear IG）

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▲綁帶、扭結元素營造出Coralist Swimwear獨有的性感把戲。（圖／翻攝Coralist Swimwear IG）

Coralist Swimwear玩許多不對稱、拼接的把戲，用色塊拼接薄紗，乍看以為是性感禮服，但定睛一看確實是可以下水的泳裝沒錯，穿上Coralist Swimwear就是穿上海邊性感「戰袍」，桃花肯定朵朵開。

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▲薄紗拼接宛如禮服，穿上這套戰袍，今夏桃花肯定朵朵開。（圖／翻攝Coralist Swimwear IG）

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MerryMetric從編織包起家，今年夏天往泳裝圈發展，加入主打的編織元素，讓泳裝看起來可愛極了，也許並非能真的下水當「美人魚」，但穿上MerryMetric在海邊拍大片，也是枚元氣十足的活潑少女啊！

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▲MerryMetric下水不一定撐得住，但是若只是去海邊踩踩水拍美照，卻很適合，風格是可愛少女感。（圖／翻攝MerryMetric IG）

關鍵字：

HOT, HOTStuff, HOT・Stuff, Aprilpoolday , Coralist Swimwear, MerryMetric, 泳裝
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