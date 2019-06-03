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不用在東翻西找了！分類清楚、收納整齊　5招讓包包整齊又乾淨

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編輯／Duke　圖／翻攝自Unsplash

攜帶方便的腰包、肩包等小包包，因為沒有辦法放進太多東西，所以女生都會優先選擇較大的款式，不過，正是因空間太大，導致物品多了起來，才會有東西找不到的情況發生，所以今天就要來教各位，如何有效整理自己的物品吧！

1.每天回家都要整理

出門在外一天，除了既有的物品，可能會購買一些東西，所以各位回家後，一定要把自己的包包清空，才能知道哪些東西是需要的。

▲如何整理包包。（圖／翻攝自Unsplash）

2.減少零錢的攜帶

有時候吃飯或買飲料所找的錢，可能都會散落在包包的角落裡，所以偶爾會有找不到零錢的狀況發生，不過，各位只要每天回家把零錢整理出來，並且放進存錢筒裡，不但可以使包包重量減輕，還可以存到一筆小錢哦！

▲如何整理包包。（圖／翻攝自Unsplash）

3.物品都該有一個家

不論是鑰匙、零錢、名片、卡片、化妝品等，都要有一個能夠收納的地方放，各位可以考慮購買鑰匙包、零錢包、卡夾以及化妝包，就不用再怕包包裡物品太多，避免一時找不到的狀況。

▲如何整理包包。（圖／翻攝自Unsplash）

4.分類清楚

可以分成「必要」、「非必要」2大類，才能有效的知道自己出門時，到底什麼東西一定要帶的，像是鑰匙、錢包、衛生紙、化妝品等，都可以被歸類為必要的，至於非必要的物品，就見仁見智囉！

▲如何整理包包。（圖／翻攝自Unsplash）

5.睡前或出門前檢查包包

如果能養成這個好習慣，就不用再擔心會有什麼東西忘記帶，因為有了檢查的動作，就可以避免因出門太趕或是忘記帶，所帶來的麻煩與困境。

▲如何整理包包。（圖／翻攝自Unsplash）

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關鍵字：

包包, 收納, 整理, 零錢包, 卡夾, 化妝包, 鑰匙, 檢查
fashion.net

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