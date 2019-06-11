想婚了／設計款對戒藏愛意　5大品牌經典款，戴一輩子也不膩

▲眾多的婚戒款式，該挑哪一個？（圖／Chaumet提供）

記者陳雅韻／台北報導

成雙成對的婚戒各戴在夫妻的無名指上一生一世，選擇經典、耐看的款式，不僅代表兩人的心意與默契，也彰顯好品味。各大品牌基本款的素面K金對戒，是絕不會出錯的選擇，但除此之外，將愛的DNA都融入設計中的造型款婚戒，更顯意義非凡，《ETtoday》精選5大品牌熱門婚戒，見證愛情長長久久。

▲有設計感的婚戒彰顯新人的時尚品味。（圖／Chaumet提供）

CHAUMET Liens系列

Liens在法文中代表「連結」，從戒指中央立體、如橋一般連結兩端的造型說明一切，這就是一款情感珠寶，象徵聯繫起情人的心，美好的意涵與經典的設計成為結婚對戒的熱門選擇。

▲Chaumet Liens 18K白金婚戒（上）69,100元，全鑲鑽款174,000元。（圖／Chaumet提供）

PIAGET Possession系列

伯爵（Piaget）1990年推出活動內環的戒指Possession系列，能旋轉的特色成為品牌最知名的設計之一，陸續推出寬窄版與鑲鑽數量不同的款式，構成豐富的陣容，當中鑲7顆鑽與中央環圈全鑲鑽的戒指最受新郎與新娘青睞。

▲伯爵Possession鑲嵌37顆圓鑽戒（左）176,000元起，鑲嵌7顆圓鑽戒81,000元起。（圖／Piaget提供）

BOUCHERON Quatre系列

林依晨的婚戒即出自此系列，她選擇窄版款式，最經典是結合白K金、黃K金和玫瑰金材質，各以GROSGRAIN羅緞直線刻紋、鑽石圈、CLOUS DE PARIS巴黎飾紋和GADRON同心圓刻紋4圈構成的戒指，近來最暢銷對戒是巴黎飾紋圈改成陶瓷材質的款式，更為摩登。

▲Boucheron Quatre White戒指（左）204,000元，Quatre Black戒指129,000元。（圖／Boucheron提供）

BVLGARI B.zero1系列

問世20周年的B.zero1系列設計靈感源自羅馬競技場，環圈側邊銘刻logo，品牌辨識度百分百，雖有寬版設計，但多數新人選擇窄版戒，共有18K金、白金、玫瑰金與中央環圈鑲鑽的華麗版。

▲寶格麗B.zero1婚戒18K玫瑰金款（由上而下）36,500元起，18K白金款38,700元起，18K金款36,500元起，18K白金鑲鑽戒（右）172,100元起（圖／BVLGARI提供）

Cartier Love系列

Love系列誕生於1970年代的紐約，最初是一只手環，逐漸延伸出戒指等款式，不變的是螺絲釘圖案裝飾，不僅有個性，也帶有將情人的心緊緊鎖住的意義，加上響亮的名號「Love」，輕易收服新人們的心。

▲卡地亞Love玫瑰金單鑽戒指62,000元。（圖／Cartier提供）

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