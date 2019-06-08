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阿嬌靠4秘招甩掉水腫身材！喝蘋果醋、睡前2小時泡澡

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▲▼ 水腫看起來就顯胖！阿嬌鍾欣桐大曝超簡單消水腫4秘招（圖／bella儂儂提供）

去年正式升格人妻的阿嬌鍾欣潼，與老公「醫界王陽明」賴弘國過著甜蜜的新婚生活，不時會在社群放閃、傳遞幸福氛圍的她，近來也變身新一代「保養達人」，開始熱衷於跟粉絲們分享自己的各種保養小妙招。

▲▼ 水腫看起來就顯胖！阿嬌鍾欣桐大曝超簡單消水腫4秘招（圖／bella儂儂提供）

像是屬於易水腫體質的她，明明不胖，但有時看起來卻有點肉肉、浮腫的感覺，這都是水腫惹的禍啊～不過還好，阿嬌可是有私藏的4個消水腫妙招，不只有效，執行起來還很簡單！有水腫困擾的女孩，快立刻學起來啊！

1.洗臉用冷水，化妝水也先冰過

▲▼ 水腫看起來就顯胖！阿嬌鍾欣桐大曝超簡單消水腫4秘招（圖／bella儂儂提供）

首先，阿嬌的消水腫大法第一招，應該很多人都有聽過這個方法，就是用冷水洗臉！她每天早上都會用冷水潑臉，就連爽膚水、化妝水也會先放在冰箱裡冰著，要用的時候再拿出來用，總之就是運用低溫來消水腫。

2.睡前精油泡澡

▲▼ 水腫看起來就顯胖！阿嬌鍾欣桐大曝超簡單消水腫4秘招（圖／bella儂儂提供）

泡澡可以促進血液循環、代謝，不只是很多女星愛用的美容法，這也是阿嬌的消水腫秘訣之一。她習慣在晚上睡前2小時泡澡，且會放入葡萄柚、茴香等精油泡個精油浴。

3.運用足貼去濕氣

▲▼ 水腫看起來就顯胖！阿嬌鍾欣桐大曝超簡單消水腫4秘招（圖／bella儂儂提供）

如果身體濕氣重，人也會跟著容易水腫，所以晚上睡覺前，她除了泡澡，也一定會貼上足貼，幫助去除身體濕氣，她也笑說自己的足貼貼了一個晚上後，「貼片上都是黑乎乎一片的。」

4.多吃有益消水腫的蔬果

▲▼ 水腫看起來就顯胖！阿嬌鍾欣桐大曝超簡單消水腫4秘招（圖／bella儂儂提供）

阿嬌還提醒，容易水腫的人，在飲食上也要多注意，像是睡前3小時內不要喝水，平時可以多吃一些可幫助排水的蔬菜，尤其她自己飲食習慣重口味，所以她會刻意多吃一點芹菜、冬瓜這類消水腫的蔬菜，不定時也會喝喝蘋果醋，幫助促進代謝、消水腫。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／鍾欣潼粉絲專頁、微博

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

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關鍵字：

水腫, 消水腫, 健康飲食, 視覺, 阿嬌, 秘訣
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