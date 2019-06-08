推特熱議！4大血型人格特質分析　A型愛逞強、O型口頭禪「我餓了」

編輯／Ping 圖／翻攝自Twitter 麻依(@kamatai_)

相信有不少人會利用星座、生肖、血型來了解一個人，雖然不是百分之百準確，不過卻是非常重要的參考依據。近期在日本Twitter上有名網友分享了「4大血型人格特質分析」，底下也有不少網友留言直呼神準！到底有多厲害，現在就一起來看看吧～





＃「A」血型

「A」血型的人非常需要別人的肯定，做事認真，一旦決定好目標就不會輕言放棄，不過對於一些瑣碎的小事就容易猶豫不決。不僅如此，他們還非常愛逞強，即使受了傷也會裝做一臉沒事、不在意的樣子，但在內心深處，其實是個玻璃心的愛哭鬼。

＃「B」血型



「B」血型的人通常不太容易向別人敞開心房，如果遇到太熱情、太黏的人，會下意識的想要遠離對方，尤其是遇到頻率不對的人，相處起來就像被折磨。不喜歡與自己意見、想法不同的事，但也不會特別去爭吵，這時她的口頭禪就會派上：算了～

＃「AB」血型



「AB」血型的人就像貓一樣，不喜歡到人多的地方，心思難以捉摸，情緒起伏不定，有時還有點高傲，覺得自己一認真起來一定不會輸給別人，只是現在還不想努力。雖然不太善長表達內心的情感，但他卻非常專情，只要喜歡上了就不容易變心。表面上看起來像在認真聽你說話，但其實他的心早就不知道神遊到哪了。

＃「O」血型

「O」血型的人害怕孤獨與寂寞，個性有點呆萌，最常說的話就是「我餓了」、「我想睡了」，笑點也時常讓人摸不著頭緒。遇到不喜歡的事情或生氣時，會變得沉默、忽視周遭的人事物並且遠離，因為他知道，一旦他開始辯駁、解釋時，事情肯定會一發不可收拾，但是睡一覺過後，事情好像又跟沒發生過一樣。

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