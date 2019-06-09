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影后周冬雨仙氣爆棚！公開保養秘密　卸妝是關鍵、隨身包只有3樣物品

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第 72 屆坎城影展眾星雲集，影后周冬雨也以珠寶品牌BOUCHERON大中華區代言人出席盛大活動，她穿著一件白色露肩小禮服，仙氣破表！當天的妝容與其他女星相較下非常淡，卻能凸顯出她空靈的五官及透亮零毛孔好膚質！採訪中周冬雨大方揭露自己一直以來堅持的保養小癖好。一起來看看！

周冬雨出席72 屆坎城影展美呆

大陸女星周冬雨日前以法國珠寶品牌BOUCHERON大中華區代言人出席第 72 屆坎城影展，私下總愛發一些古靈精怪的搞笑圖文，換上這套絕美露肩白洋裝及配戴BOUCHERON珠寶，再搭配清透的淡妝，整個人仙氣爆棚，完全是優雅名媛！

▲周冬雨。（圖／翻攝自周冬雨微博）

出席活動隨身包必須帶這3樣

這次獨家突擊周冬雨，沒想到她隨身包相當精簡！只放了她不離身的蘭蔻小黑瓶、護唇膏以及手機！

▲周冬雨。（圖／翻攝自周冬雨微博）

私下保養堅持的怪癖

私下經常曬出古靈精怪素顏照的周冬雨完全毫無偶像包袱，同時也能讓人一眼看出她零瑕疵的好膚質，被問起保養特殊癖好，她表示自己每天一定要卸妝的很乾淨才罷休！只要膚質是乾淨的，皮膚自然就會透亮。另外她也呼籲大家一定要選擇適合自己膚質的保養、彩妝品。

▲周冬雨。（圖／翻攝自周冬雨微博）

走紅毯前吃清淡、注重睡眠品質

女星周冬雨透露自己在重要活動前，最注重的是睡眠品質，她一定會確保自己有睡飽。

因腸胃不好，私下飲食習慣也保持健康、清淡，經常補充蔬菜類食品。愛開玩笑的她曾幽默表示自己是被工作餓到瘦下來的！

「我胃不好吃不了太油的東西，不喜歡吃甜的。我們家基因就是沒有偏胖的人，都挺瘦的。因為工作很忙，沒時間吃飯、睡覺，就瘦了！發行方還不給飯吃，太狠了，我都要暈倒了！」

▲周冬雨。（圖／翻攝自周冬雨微博）

腿部刮痧改善「小腿肌」

早期剛出道時，總是被人攻擊腿小粗的周冬雨，其實一點也不胖！只因為她身形嬌小、偏瘦，只要小腿肌稍微發達一點，便容易顯現小腿肌凸一塊。

她曾經分享自己除了靠著上教練課局部雕塑線條，還會使用刮痧的方式，用適當的力道，朝同個方向刮，由上而下、內向外，一次約3~5分鐘。一週一次。持續維持的話，2、3個月能瘦2~3公分左右。

▲周冬雨。（圖／翻攝自周冬雨微博）

文／Harper's BAZAAR　圖／周冬雨微博

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

哈潑, 周冬雨, 保養, 按摩, 美白, 影后, 坎城
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