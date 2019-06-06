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愛馬仕Lindy包出了迷你版，斜背超方便！柏金包羊毛氈款式輕鬆拎

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▲愛馬仕秋冬配件、包款各具特色。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

愛馬仕（HERMES）2019的年度主題是「由夢而啟，乘夢前行」，秋冬系列亦以此為題，設計師把腦中的「夢」用不同方式呈現，對你我來說，如果能擁有這些作品，那可是超級美夢。在秋冬配件預覽會中，看見可愛到不行的19公分Lindy Mini，柏金包以皮革與羊毛氈拼接出新意，愛馬仕放火的功力，真的太厲害。

▲HERMES 2019秋冬。（圖／品牌提供）

▲HERMES 2019秋冬。（圖／記者林明瑋攝）

▲19公分的Lindy Mini背帶加長，斜背也沒問題，小牛皮款207,600元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

選在今年初才開幕的「文心藝所書店｜青鳥」舉辦秋冬系列預覽，空間裡充滿人文氣息，以「夢」為主軸的愛馬仕秋冬系列，在材質、圖案上有更多有趣變化，並考量實用性，例如鞋款不使用全皮革，改以TPU塑料鞋底減輕重量也更耐穿，絲巾圖案悄悄跑到鞋的內裡，低調奢華正是如此。

▲HERMES 2019秋冬。（圖／記者林明瑋攝）

▲HERMES 2019秋冬。（圖／記者林明瑋攝）

▲HERMES 2019秋冬。（圖／品牌提供）

▲各式鞋款都很有特色，男士鞋款以TPU塑料製作鞋底減輕重量。（圖／記者林明瑋攝）

一入口先看見排排放的夯包們，幻想該挑哪一個？還真是難以抉擇。無論是熟悉的款式，或者秋冬全新設計，各有吸睛之處。柏金包以羊毛氈搭配皮革，很有秋冬季需要的溫暖，也更輕鬆有態度，Lindy新成員是19公分的迷你尺寸，雖然包身縮小但容量不小，而且背帶加長方便斜背，怎麼看都是既可愛又好用。

▲HERMES 2019秋冬。（圖／品牌提供）

▲HERMES 2019秋冬。（圖／品牌提供）

▲包款排排站，每一款都燒心，柏金包以羊毛氈與Swift小牛皮縫製348,200元。（圖／品牌提供）

Simone Hermes包的外型好似捆書帶束起一疊課本，起因來自這個包以愛馬仕第三任總裁Emile Hermes的女兒為名，很有舊時歐洲學生的風格。手袋的單圈背帶可以調整長度，方便肩背、勾在手腕，或是隨意地拽著，拉開中間的拉鍊，內有如手風琴般的3個隔層，輕鬆收納物品且一目了然。

▲HERMES 2019秋冬。（圖／品牌提供）

▲HERMES 2019秋冬。（圖／記者林明瑋攝）

▲Simone Hermes系列Barénia Faubourg小牛皮包，382,800元、Sac À Fermoir掀蓋包207,600元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

秋冬並首度運用簇絨工藝，在皮革上繡出圖案後，再把表面刮平，製造出如天鵝絨般的觸感，Bolide 1923系列、男士背包上的神獸皆是如此，圖案闡述著「夢」這個主題，鞋款上的翅膀，也是同樣意境。

▲HERMES 2019秋冬。（圖／品牌提供）

▲HERMES 2019秋冬。（圖／記者林明瑋攝）

▲Bolide 1923系列小牛皮旅行包484,200元、男士背包上的神獸皆運用簇絨工藝製作。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

同場加映
愛馬仕的家居系列同樣精彩，Halo白瓷桌燈與Hecate花崗岩桌燈分別代表白天與夜晚，電線並以皮革包覆，對於細節的講究令人讚嘆。象棋更是特別之作，木質棋子有些抽象，但隱約看得出將、帥、炮、卒等的模樣，棋盤格紋以拼接、鑲嵌方式完成，兩側並有收納棋子的抽屜，包覆著皮革，下這一盤棋，不論輸贏都過癮。

▲HERMES 2019秋冬。（圖／記者林明瑋攝）

▲HERMES 2019秋冬。（圖／記者林明瑋攝）

▲愛馬仕象棋相當特別，Halo白瓷桌燈與Hecate花崗岩桌燈，電線以皮革包覆。（圖／記者林明瑋攝）

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