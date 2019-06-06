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林志玲白紗秀性感曲線、禮服如星空耀眼　IG透喜訊給新娘好建議

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▲林志玲禮服。（圖／翻攝林志玲IG）

▲林志玲3天前Po出穿著白色削肩禮服的照片，充滿新嫁娘的幸福感。（圖／翻攝林志玲IG，以下同）

時尚中心 / 綜合報導

林志玲與放浪兄弟Akira閃婚，令人驚訝又驚喜，觀察這幾日她在IG上放的照片，有白紗、有禮服，頗有預告喜事的意味，一襲白色削肩刺繡禮服倚著窗，大秀美好曲線，仙氣滿滿完全看不出44歲年紀，另外還有許多造型，都是新娘的好建議。

▲林志玲禮服。（圖／翻攝林志玲IG）

▲林志玲禮服。（圖／翻攝林志玲IG）

▲林志玲穿白色落肩洋裝與短裙優雅俏麗、RALPH LAURENT褲裝帥氣俐落。

落肩設計已經流行了幾季，林志玲穿薄紗材質款式，露出香肩的同時也讓臂膀若隱若現，搭配荷葉短裙，很適合喜歡新意的俏麗新娘，白色的RALPH LAURENT褲裝，顯得帥氣俐落，要穿著拍婚紗又何嘗不可？她沒有搭配同色系的鞋子，而是穿上黑色STUART WEITZMAN高跟鞋，隱約露出倒也不違和。

▲林志玲禮服。（圖／翻攝林志玲IG）

▲Marchesa Notte的深藍色禮服如星空耀眼。

Marchesa Notte的深藍色禮服有閃閃的珠繡裝飾，彷彿收進夜空美景，林志玲戴著APM Monaco的不對稱耳環、手鍊，優雅又有些個性。她穿上紅色短洋裝，也搭配同品牌飾品，新娘總要備一套紅色禮服，林志玲身上這件不是大紅，加上過膝剪裁，相當俏麗。

▲林志玲禮服。（圖／翻攝林志玲IG）

▲紅色短禮服很襯膚色。

▲林志玲禮服。（圖／翻攝林志玲IG）
▲印花禮服讓新娘更活潑時髦。

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