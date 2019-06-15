準備開搶！6月最火的小白鞋一次打包　貝克漢同框KK球鞋最時髦

先前一月時，貝克漢和超模卡莉克勞斯在adidas originals秀上穿的小白鞋引起討論，終於台灣也要發售！還有老爹鞋界的不敗王者FILA，再將經典鞋款Barricade重新演繹，想入手白鞋，準備開始瞄準目標囉！



adidas originals Home of Classics系列

adidas originals在一月時於巴黎男裝周發表2019系列，邀請到大衛貝克漢David Beckham與超模卡莉克勞斯Karlie Kloss出席看秀，就已在兩人的腳上看到 Home of Classics系列中的全新Super Court 鞋款，藉由品牌各款經典鞋款中汲取靈感，以白色皮革材質打造充滿復古感的全新鞋款系列，純白的鞋身呼應每個人都可以發揮自己的原創力，呈現屬於自己的故事，在鞋身、鞋舌等細節的特色設計皆與一般原型不同，共有六款，而且都是小白鞋，鞋控們必收！

adidas Originals於1969年發表第一款皮革籃球鞋Superstar，全白的鞋面設計搭配皮製內襯，經典的外型和超高實穿度，是Adidas Originals的經典鞋款。

Superstar 80s（男女鞋款）NT$4,290

Supercourt將經典風格加入現代設計手法，在傳統橡膠外底加入白色紋理結構，在細節處傳達新世紀的創作理念。

Supercourt（男女鞋款）NT$3,490

S.C. Premiere鞋底選用能夠修飾腿部線條的微厚底，鞋側以全白的方式呈現三片葉Logo，搭配鞋帶孔處的水波型飾片，打造原創極簡風格。

S.C. Premiere（男生鞋款）NT$4,290

誕生於1975年的高筒統籃球鞋Nizza在滑板圈擁有高人氣，選用全白皮革鞋面將視覺效果升級，搭載精緻橡膠鞋底，同時提高鞋款性能。鞋側的經典三條線標誌，以細膩刺繡線條的方式點綴。

Nizza Hi（男生鞋款）NT$3,090

起源自1989年的Rivalry Lo，原為籃球場設計的鞋型，在當今低筒籃球鞋大熱的流行趨勢下，漸漸從球場走向街頭，以白色皮革鞋面搭配同色系EVA 鞋底，展現復古80年代球鞋美學。

Rivalry Lo（男生鞋款）NT$3,690

全新推出的Supercourt RX將數十年來的設計精華集結，經典的白色皮革鞋身，鞋舌上的特殊紋理設計，搭配三片葉Logo標誌和充滿現代感的大底設計，打造耳目一新的視覺效果。

Supercourt RX（男生鞋款）NT$5,090

adidas UltraBOOST w

採用 adidas 獨創的 Primeknit 編織技術，全白色的UltraBOOST w帶來出色包裹性的同時賦予雙腳最佳的透氣性和舒適度，鞋面針對中足和腳跟加強支撐，提供固定貼合腳感。防滑大底在各種路面皆能發揮優異抓地力，確保腳步流暢平穩，中底極富彈性讓運動時更加充滿彈力，Stretchweb 延展性橡膠大底可彎曲伸展，步伐更具爆發力。

售價NT$5,990。

FILA Barricade XT 97

FILA復刻1997年經典鞋款Barricade XT 97，重溫90年代的運動浪潮，一口氣同步韓國推出雪花、奶茶、焦糖、奧立奧以及黑巧克力五款顏色，具有5公分增高的誇張中底造型，搭配皮革、網布層次堆疊的鞋面設計，精湛的接縫技藝展現出風格獨特的拼接細節，帶來比90年代原創版本更輕盈的舒適性，在大底足弓位置搭配FILA LOGO紅、藍、白經典配色。

售價NT$2,480。





Reebok AZTREK

回到90年代，配色大膽鮮明的休閒運動風大放異彩，取代了當時奢侈浮華的高端時尚。而今，時尚與潮流碰撞，掀起一波又一波的懷舊浪潮，風靡90年代的Reebok AZTREK重磅回歸，滿滿復古魂再次延燒！此次推出超級可愛的小白鞋與粉嫩綠，絕對要入手！

售價NT$3,250。

※編輯：Sandy,Travis | 來源：各品牌 |

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