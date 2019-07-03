fb ig video ETtoday search mobile

「賺錢全給老婆」的星座男Top 4 ！摩羯優質潛力股、第一名趕快嫁

> >

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

俗話說的好，「挑老公，是女生重要的選擇之一。」雖然現在女人當自強，不過要是有個願意為你吃苦打拼的另一半，也是一件很幸福的事情。現在就為你公開，婚後賺錢都給老婆的4大星座男，看到快點嫁！

Top 4 摩羯男

摩羯座不論男女，都是出了名的事業心重。雖然他們不一定非常有錢，也未必是富二代。不過絕對是優質潛力股，並且多數摩羯座未婚的原因是，還沒準備好給對方一個優渥的環境。所以一旦摩羯座跟妳求婚，那麼就代表，他們已經規劃好婚後理財的方法，有信心為了妳打拼事業，絕對是能放心託付的星座男。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 天秤男

天秤座是很有責任心的星座，他們對於婚姻有十足的把握，覺得只要結婚了就要擔當起一家之主的角色，不可能讓老婆餓肚子。所以會去規劃工作以及家庭之間的分配，盡力給另一半好的生活，天秤也是婚前婚後判若兩人的星座，當然這裡的變化指的是好的方面，他們不再像是過去小孩子的性格，而是真的值得依靠的大男孩，所以就放心嫁出去吧。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 雙魚男

雙魚座是非常疼老婆的星座，因此會從食衣住行都關心到妳，雖然他們並不是很務實打拼的星座，不過卻願意在婚後，把財務大權都交給另一半，並且有關錢的事情都會先問過妳。只要妳開心，他們就心滿意足。甚至還會在婚後來一點小浪漫，果然是好老公。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 金牛男

金牛男順利拿下第一名，應該很多人都不意外，他們勤儉踏實的個性，成為優秀的特質之一。另外也有很多人質疑金牛座摳門，其實只是他們習慣省自己，把錢花在老婆身上，而且消費時都會三思，不會因小失大。最後厲害的是非常肯吃苦，寧可兼兩份工作，也不會讓自己和老婆窮到。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

星座, 運勢, 婚後, 結婚, 愛情, 賺錢, 老婆, 老公
fashion.net

熱門文章

楊丞琳背寶格麗小包搭機　旅行就是要輕便

Yeezy Boost 700 OG配色超夯　連陳星翰兒子優助都愛不釋腳

Cosme上半年「最夯眼線筆」Top 3！第一名溫水可卸500元有找

萬寶龍搭上BAPE迷彩風，手拿包好潮

風.LUXURY／顛覆名店高冷感　金光鐘錶零距離、也是咖啡店

開箱！Levi's X《怪奇物語》　主角的衣服竟買得到、從牛仔褲看新劇情

公主與王子童話幻滅　宋宋戀「勇於喊停」或許才能得到真正的幸福

專家說紅毯／最有風格3人 ØZI獲封「台灣GD」、陳星瀚帶兒子有亮點

專家說紅毯／四帥來了！蕭敬騰復古詩人奪冠　信戴珠寶混搭運動褲得第二

專家說紅毯／紅毯四美是她們！李千那靠美腿挺進第一美

ET Fashion

推薦閱讀

一定要交的3種星座朋友！　完全沒心機、不爽也當面講

金曲主持人Lulu美翻！自創懶人保養法、這樣拉筋瘦成鳥仔腳

擁101美景的饗饗、海鮮最多的漢來海港　全台吃到飽TOP10都在這

「賺錢全給老婆」的星座男Top 4 ！摩羯優質潛力股、第一名趕快嫁 比基尼美照怎麼拍？從取景、POSE、款式一次掌握不踩雷 「八頭身美女」申惠善靠「一日只吃一餐」　養出零贅肉模特兒體態 Jolin少女系「氧氣瀏海」美翻！4種減齡瀏海裝嫩必剪 韓妞靠「整型級減肥法」甩肉44公斤　細腰、鉛筆腿一天5餐食譜公開 最潮兒童「優助」的日常穿搭！與爸爸陳星翰父子裝，靠辣媽STARS XU打造 歡迎來到香奈兒圖書館～「小丑女」賞高訂秀慶生

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面