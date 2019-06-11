fb ig video ETtoday search mobile

騎機車、搭捷運用不同洗面乳！清潔除了看膚質　竟還要顧慮通勤方式

> >

▲挑洗面乳也要考慮通勤方式。（圖／品牌提供）
▲挑選洗面乳可不是泡沫多就好。（圖／翻攝自IG@midorocoo、品牌提供）

記者張毓容／台北報導

清潔是保養的第一步，想有透嫩無瑕的美肌，首先得做好卸妝和洗臉，也因此許多人都很重視「洗臉」這件事，但你都怎麼挑選洗面乳呢？泡沫越多越好？強調深層清潔就是好？還是看心情隨便買？皮膚科醫師建議，挑選洗面乳時，除了依照個人膚質來選擇之外，更應該考慮到平時的通勤方式。

像是暴露在陽光高溫和廢氣污染下的機車族、常處於冷氣空調乾燥環境中的大眾交通通勤族、面對惡毒陽光加汽機車廢氣雙重襲擊的運動走路族，這三種通勤方式各會面對不同的肌膚傷害，用同一種洗面乳洗臉了，當心清潔力不夠，反造成肌膚暗沉、乾燥和老化的現象。

機車族首選高洗淨力

大同醫院皮膚科吳青穎醫師醫師表示，城市中的機車通勤族長期處於廢氣污染的狀況下，會讓肌膚水分流失、保濕力下降，實驗顯示更可能造成外觀肌膚暗沉的現象！另外，許多人為了加強臉部清潔的洗淨效果，會想要頻繁洗臉、使用力道過大，反而引發洗後緊繃、不舒服的感覺，造成二次刺激。

喜歡以機車代步的人應選擇配方簡單又溫和高效洗淨力的洗面乳，徹底清潔毛孔裡的髒污。

▲挑洗面乳也要考慮通勤方式。（圖／品牌提供）
▲露得清深層淨化洗面乳，100g，NT$125。

露得清 深層淨化洗面乳含有長效控油淨化配方，能深入毛孔徹底潔淨，清除造成毛孔阻塞的油垢、殘妝、老廢角質及看不到的深層積垢，給肌膚柔嫩光滑的清爽感受。

大眾交通通勤族要重保濕

長時間待在空調環境中的人，尤其是搭乘公車、捷運的大眾通勤族，醫師表示，冷空氣本來就會加速肌膚水份的流失，加上髒污微粒會隨著車門關閉累積在車廂中，在髒空氣和冷空氣的雙重襲擊下，會使皮膚變得粗糙、乾燥，而加速老化的現象。

因此平時搭乘大眾交通工具的通勤族選擇洗面乳時，建議除了清潔力外，也別忽略保濕效果。

▲挑洗面乳也要考慮通勤方式。（圖／品牌提供）
▲東森自然美生化保濕洗面乳，80g，NT$950。

東森自然美生化保濕洗面乳含水芹、長春藤萃取，添加智慧光感應囊球，溫和不刺激，有效清除肌膚表面髒污及油脂，同時為肌膚保濕補水，使用後肌膚明亮舒適不緊繃，各類型肌膚皆適用。

運動走路族可注意亮白

喜愛在陽光下運動、走路通勤的人，不但得抵禦惡毒陽光，更需要預防汽機車廢氣的攻擊。醫師提醒，一台汽機車經過路邊，瞬間的廢氣污染物濃度會飆高，在陽光和城市髒污的雙重觸發下，容易造成肌膚生成暗沉瑕疵的情況增加。

因此，常在陽光下運動、走路的人，除了注意深層清潔外，可選擇有添加維他命Ｃ、維他命Ｅ成分的洗面乳，在徹底清潔的同時，幫助明亮膚色。

▲挑洗面乳也要考慮通勤方式。（圖／品牌提供）
▲DHC VC毛孔淨緻洗面乳，120g，NT$550。

DHC VC毛孔淨緻洗面乳以專屬複合配方「Smooth active VC」為首，加入4種維他命C誘導體，加上白泥的吸附作用，能有效清除多餘油脂和老舊角質，改善暗沉，恢復肌膚原有的透明感，同時含有90%以上的保濕配方，讓洗後肌膚更加光滑水嫩。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

清潔, 洗臉, 洗面乳, 皮膚科醫師, 東森自然美, 自然美, DHC, 露得清
fashion.net

熱門文章

放洋名模／邱馨慧游泳選手轉行　集滿4大時裝周第一人

懂・時尚／早春是戰場！MOSCHINO鬼超多　Chloe首度出國辦秀

林志玲10句愛情語錄：遇見心動的人一定要爭取，別留下遺憾

這樣做最省錢！髮型師沒教你的「5個」染護小技巧

LIFE・經典／義大利式的藝術生活　SWATCH總監起床第1件事「很浪漫」

亮･珠寶／梵克雅寶聯手日本漆藝大師　蝴蝶胸針上說故事

VANS《哈利波特》系列開賣！「死神的聖物」外套超帥、2款隱藏鞋曝光

張鈞甯戴IWC噴火戰機飛行錶，帥爆！

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！「百褶泳裙」遮肉神器

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

ET Fashion

推薦閱讀

新莊2.7萬坪「宏匯廣場」2020年開幕！VR主題樂園、最強演唱會殿堂即將降臨

小房間救星！IKEA電子櫃藏「沙發+桌子+床」一鍵收納省下2.4坪

選擇障礙、情緒暴走！測妳讓情人、朋友受不了的「個性死角」

12星座如何對付職場惡人！獅子直接開罵、惹到天蠍最倒霉 從常用「標點符號」看出性格！句號很有主見、驚嘆號愛恨分明 每年焚毀超過220億元的精品！法國政府祭出法規，禁止奢侈品牌破壞環境 體力變差、聚會越來越少　在這8個時刻頓時覺得自己老了 林志玲老公AKIRA從小帥到大　是Ralph Lauren首位亞裔代言人、前女友是日劇女王 54歲基努李維十指緊扣藝術家　蓄鬍Man爆海邊踩沙看秀 太妍公開8款「平價美妝」愛用清單　墨水睫毛膏、吸油海綿必買

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面