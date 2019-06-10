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融化！背「熊美」在背上啃餅乾　提「史努比」耳朵逛街

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▲ LINE FRIENDS MEETS :CHOCOOLATE 。（圖／:CHOCOLATE、STAYREAL提供）

▲本月有許多可愛聯名陸續登場， :CHOCOOLATE與LINE FRIENDS合作，STAYREAL再度與PEANUTS攜手。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

香港潮牌:CHOCOOLATE近期與LINE FRIENDS合作，以「熊美」為主角，讓愛漂亮的熊美在時尚單品上玩穿搭秀，4套不同色系的造型展現熊美專屬的可愛魅力，其中正在吃餅乾的表情還成為後背包，可愛造型意圖使人手滑啊！

▲ LINE FRIENDS MEETS :CHOCOOLATE 。（圖／:CHOCOOLATE提供）

▲熊美後背包是這一波聯名必收單品，售價NT$2,259元。（圖／品牌提供）

LINE FRIENDS MEETS :CHOCOOLATE聯名系列共推出10款設計，包含角色連身裙、T-Shirt以及後背包、水壺、漁夫帽等配件，熊美換裝4套，分別為桃紅色、紫色、黑色、白色的連身裙，且她更展現了正在化妝的可愛模樣，以及戴墨鏡耍酷、臉紅害羞與吃餅乾等表情，讓人一秒融化。

▲ LINE FRIENDS MEETS :CHOCOOLATE 。（圖／:CHOCOOLATE提供）

▲漁夫帽（NT$1,299元）、T-Shirt（NT$1,099元）。（圖／品牌提供）

▲ LINE FRIENDS MEETS :CHOCOOLATE 。（圖／:CHOCOOLATE提供）

▲短版Tee（NT$1,099元），消費滿額贈圓形熊美地毯。（圖／品牌提供）

▲ LINE FRIENDS MEETS :CHOCOOLATE 。（圖／:CHOCOOLATE提供）

▲印花連身裙，售價NT$1,099元。（圖／品牌提供）

▲ LINE FRIENDS MEETS :CHOCOOLATE 。（圖／:CHOCOOLATE提供）

▲T-Shirt、短版Tee，售價NT$1,099元。（圖／品牌提供）

▲ LINE FRIENDS MEETS :CHOCOOLATE 。（圖／:CHOCOOLATE提供）

▲花章圖案Tee（NT$1,359元）、口袋Tee（NT$1,099元）。（圖／品牌提供）

先前造成轟動的STAYREALＸPEANUTS（花生漫畫）聯名系列以史努比（Snoopy）為主角，其中史努比臉孔的環保提袋更是蔚為轟動，開賣數小時後就完售，如今第二彈商品登場，史努比、胡士托的老帽則是此次必收款，老帽以大面積的色塊為主，史努比、糊塗塌客在頭頂裝可愛，近看才能發現可愛細節。

▲ STAYREALXSnoppy。（圖／STAYREAL提供）

▲STAYREALＸPEANUTS第一彈大受好評，第二彈終於登場。（圖／品牌提供）

▲ STAYREALXSnoppy。（圖／STAYREAL提供）

▲ STAYREALXSnoppy。（圖／STAYREAL提供）

▲ STAYREALXSnoppy。（圖／STAYREAL提供）

▲角色老帽是必收款。（圖／品牌提供）

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STAYREALＸPEANUTS以史努比與好友露西（Lucy）、查理布朗（Charlie Brown）、佩蒂（Patty）、謝勒德（Schroeder）一同躍上服裝，表現青春友誼的可愛風格，其中明亮的主角色Tee是必收款，簡單就能為夏日穿搭畫重點。

▲ STAYREALXSnoppy。（圖／STAYREAL提供）

▲ STAYREALXSnoppy。（圖／STAYREAL提供）

▲ STAYREALXSnoppy。（圖／STAYREAL提供）

▲ STAYREALXSnoppy。（圖／STAYREAL提供）

▲角色彩色Tee採用鮮豔的色系，對日常穿搭來說是能畫重點的單品。（圖／品牌提供）

關鍵字：

STAYREAL, :CHOCOLATE, LINE FRIENDS, 熊美, 熊大, 潮牌, 史努比, Snoopy, 花生漫畫, Peanuts
fashion.net

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