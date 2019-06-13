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6雙心機增高球鞋任你挑！學Jennie踩10公分，嬌小女孩也能當帥氣長腿妹

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編輯／JJ　圖／翻攝自Hypebeast、Highsnobiety、NAKED WOLFE、IG@jennierubyjane、Shoes 53045、Converse IG

深受身高困擾的女孩們，每次拍照都覺得比別人矮一截，身材比例看起來也不太好，好苦惱對吧？但是又不能天天穿高跟鞋趴趴走，除了風格受限之外腳也容易不舒服，今天就要來介紹內建增高功能的球鞋們！依照你的需求從5公分～10公分都有，穿起來腿超長又舒適～

＃NIKE Air Max 720

第一雙是大家近期很常見的Air Max720，不過通常比較常看到男生穿，但女生穿也相當好看！這款的「大氣墊」不只超舒服、踩起來很軟，從外觀上就能看到鞋跟部位鞋底大約有4、5公分，又因為稍微的後高前低，腿部視覺效果會更長。

▲厚底鞋。（圖／翻攝自Hypebeast；ig）

＃COMME des GARÇONS x Nike Shox TL

COMME des GARÇONS與Nike聯名的這款先前就曾在時裝周亮相過，由於特殊的鞋底設計被稱之為「彈簧鞋」，也至少有4公分的增高作用，重點是女生穿起來，只有一個「帥」字可以形容！總共有黑、白兩款，用附上的金鍊穿過簍空鞋底套住，更有CDG風格特色。

▲厚底鞋。（圖／翻攝自Hypebeast；ig）

▲厚底鞋。（圖／翻攝自Hypebeast；ig）

＃COMME des GARCONS x Nike Cortez

說到CDG與Nike的聯名款當然不能忘了這雙Cortez！即使已經不算是新款，還是受許多潮人的愛戴，鬆糕底加上黑白撞色設計俐落簡約，超厚底大約可以增高10公分不是問題。

▲厚底鞋。（圖／翻攝自Hypebeast；ig）

▲厚底鞋。（圖／翻攝自Hypebeast；ig）

＃JW Anderson x Converse

今年初推出的白色款JW Anderson x Converse鋸齒鞋，大家搶到大缺貨，後來又推出了黑色款，簡直讓人失心瘋，這雙尤其女孩特別能駕馭！表面看起來是素面基本款，但其實偷偷增高了還有超可愛的鞋底～

jwa。（圖／翻攝自converse官網）

jwa。（圖／翻攝自converse官網）

＃NAKED WOLFE SPRINTER WHITE LEATHER

之前韓星Jennie曾在她的機場穿搭中曝光過，鞋底也是約有9、10公分，搭配超長落地褲，整個氣勢就擋不住了，NAKED WOLFE還有推出許多厚底鞋款，也有許多顏色可以挑選。

▲厚底鞋。（圖／翻攝自Hypebeast；ig）

▲厚底鞋。（圖／翻攝自Hypebeast；ig）

＃ Shoes 53045 BUMP'AIR - ACID

這雙是由Balenciaga Triple S 設計師 David Tourniaire-Beauciel創立的品牌Shoes 53045所推出，而Bump Air系列特色就是都擁有超厚鞋底，許多世界名模都曾上腳著用。

▲厚底鞋。（圖／翻攝自Hypebeast；ig）

▲厚底鞋。（圖／翻攝自Hypebeast；ig）

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關鍵字：

穿搭, 鞋款, 增高鞋, 厚底鞋
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