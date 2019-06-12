最愛不一定能相守！能偕老的愛必須「喜歡你，也喜歡跟你在一起時的自己」

▲林志玲與放浪兄弟AKIRA結婚，引起一片驚訝與祝福。（圖／翻攝exileakira_official IG）



文／櫻桃籽

在愛情海裡兜兜轉轉了幾年，到最後會發現，能在一起天長地久的那個人，不一定是最愛的那個，但卻是相處起來最舒服的那個。林志玲、言承旭情牽17年，最後沒能寫下公主與王子永遠幸福快樂在一起的童話，但林志玲卻從身邊好友中找到了老公AKIRA。

▲林志玲與老友AKIRA激起愛的火花，交往半年多後攜手走入婚姻。（圖／翻攝exileakira_official IG、林志玲IG）



志玲姐姐的例子，在愛情海裡多的是，最愛的那個沒能牽手到最後，或許那個他真的不是「對的人」吧！大陸夯劇《我只喜歡你》結局中一句讓人心有戚戚焉的台詞，「我喜歡你，不只是因為你的樣子，還有跟你在一起時我的樣子。」 點明兩個人要攜手偕老，更重要的是都能在關係中自在。

▲「我喜歡你，不只是因為你的樣子，還有跟你在一起時我的樣子」，一句話點破良性關係中的必備條件。（圖／翻攝青春劇我只喜歡你微博）



為愛瘋狂，我們都聽過，回憶起在愛情中做過的蠢事誰沒有過？分手後痛哭跪地求和？吵架時怒砸傢俱？回想起來，那些為了愛，「我不再是我」的時刻人皆有之，但多年後回想起來，是刻骨銘心？還是塵封在記憶深處，或許帶點不堪回首的戀愛記憶呢？每個人心中各自有解。

▲回想起，那些年為愛瘋狂的日子，誰沒有？但跌跤受傷後，不是變得更知道自己要什麼了嗎。（圖／翻攝青春劇我只喜歡你微博）



聽過不少為愛癡狂的事蹟，最後卻突然與存在身邊許久的「良人」走入下一段關係。也許突然與老友來電一點都不讓人驚訝，因為在你們長久的友誼中，彼此都能做好自己，兩人一起攜手前行，一起成為「更好的人」，喜歡你也喜歡我自己。

▲兜兜轉轉後，會發現能偕老的愛情，是愛你的同時我也能做我自己。（圖／翻攝青春劇我只喜歡你微博）