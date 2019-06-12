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試・開箱／親愛的，寶格麗拿縮小燈一照　經典包變迷你更可愛

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▲Serpenti Atomic Glam迷你包系列開箱，包包內分層長啥樣立刻揭曉。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

親愛的，我把包包縮小了！寶格麗（BVLGARI）2019年秋冬以經典的Eclectic Glam「折衷美學」為主題，以自家旗下顏色斑斕、精緻工藝的珠寶作品為靈感打造全新包款設計，還將多款經典代表作「縮小」，讓精緻工藝完美呈現在更小的皮面上。

▲▼寶格麗開箱。（圖／BVLGARI提供）

▲寶格麗將旗下經典包款縮小，一隻手掌就能端起包包。（圖／品牌提供）

Selina任家萱日前出席活動時，一口氣背了兩款Serpenti Atomic Glam迷你系列包款，哪一款都不能割捨，她腰上的Serpenti Diamond Blast迷你包能做腰包使用，淺金色鏈袋能調整長度，投過肩背、斜背或上腰打造不同風格，也能當做正式晚宴包。

▲▼寶格麗開箱。（圖／BVLGARI提供）

▲Selina日前出席活動時，配戴兩款迷你包，營造層次感造型。（圖／品牌提供）

另一款Selina拎在手上的是Serpenti Forever迷你款，簡約的幾何包面搭配經典法瑯蛇頭，立刻認明出身非凡。讓Selina愛不釋手的這兩款迷你包，即使穿著簡單，白T-Shirt配牛仔褲，但配上一咖小巧的法瑯蛇頭包，優雅指數立刻翩然而來。

▲▼寶格麗開箱。（圖／BVLGARI提供）

▲說起寶格麗，不能不想到經典Serpenti Forever包款，簡潔的線條與法瑯蛇頭，一眼就知非凡出生。（圖／品牌提供）

Serpenti Forever是寶格麗旗下的經典包款，迷你款尺寸縮小，外觀的做工一樣精緻，打開包蓋內有兩個分層外加一個卡夾，裝上外出必備的手機、鑰匙、錢包、口紅絕對夠！

▲▼寶格麗開箱。（圖／BVLGARI提供）

▲▼寶格麗開箱。（圖／BVLGARI提供）

▲Serpenti Forever迷你包一口氣推出多款配色與皮革選擇。（圖／品牌提供）

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Serpenti Diamond Blast打開後僅有一個分層，但在內裡縫上一個卡夾，能將信用卡安穩放好，另外鏈袋能多段縮放，伸長放短或圍繞在腰上，能變成不同風格。

▲▼寶格麗開箱。（圖／BVLGARI提供）

▲▼寶格麗開箱。（圖／BVLGARI提供）

▲▼寶格麗開箱。（圖／BVLGARI提供）

▲Serpenti Diamond Blast是秋冬新寵，鍊帶包能變腰包，讓許多時尚咖早早就鎖定。（圖／品牌提供）

關鍵字：

試開箱, 試・開箱, ETUnboxing, ET・Unboxing, 寶格麗, BVLGARI, Selina, 任家萱
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