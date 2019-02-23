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米蘭直擊／蔡依林露辣腿逛寶格麗　旁邊金髮碧眼外國人狂看

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▲Jolin到米蘭搶先逛寶格麗今年秋冬才會推出的全新配件。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／米蘭報導

天后蔡依林2／22現身寶格麗（BVLGARI）在米蘭舉辦的2019秋冬系列發表會，她穿著白色西裝外套搭配黑色荷葉邊開衩百褶裙，露出性感美腿，一出場就是全場焦點，更吸引場內許多國外嘉賓的視線。身為大中華區代言人，Jolin非常認真的把全場包包逛了一輪也接連試背超多新款，更立馬找到想立刻帶走的「腰鍊小包」。

▲▼米蘭時裝周／寶格麗2019秋冬系列配件發表：Jolin蔡依林。（圖／翻攝蔡依林工作室微博）

▲Jolin認為把所有包包的造型縮小都會變得很可愛。（圖／翻攝蔡依林工作室微博）

由於看中的SERPENTI DIAMOND BLAST包款真的超迷你，Jolin說：「要用腦子出門。」包包內裝的東西都要非常精簡，她公開自己迷你包中的必備小物，分別是現金、卡、唇膏、小鏡子，至於最重要的手機呢？她表示：「常常因為包放不了，就放在外套或褲子。」

▲▼米蘭時裝周／寶格麗2019秋冬系列配件發表：Jolin蔡依林。（圖／翻攝蔡依林工作室微博） ▲▼米蘭時裝周／寶格麗2019秋冬系列配件發表：Jolin蔡依林。（圖／翻攝蔡依林工作室微博）

▲Jolin逛一輪立刻相中兩款迷你包，她說背這種包「要用腦」。（圖／翻攝蔡依林工作室微博）

另一款CABOCHON系列的托特包，由於是寶格麗首度推出的托特大包，也深得天后的心，Jolin說：「很符合我去運動的時候，或是想要塞一些書跟iPad進去。」

▲▼米蘭時裝周／寶格麗2019秋冬系列配件發表：Jolin蔡依林。（圖／翻攝蔡依林工作室微博）

▲Jolin想背寶格麗托特包去運動。（圖／翻攝蔡依林工作室微博）

Jolin坦言對SERPENTI招牌蛇頭裝飾受不了，搭配在任何包款都有一種高雅感，不過話鋒一轉又說「我自己有沒有高雅是還滿多變的」，說完之後自己還不好意思的笑出來，讓在場媒體也跟著笑翻。

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如果可以自己設計包包，Jolin最想要的款式？她發揮天馬行空的想像，表示「希望可以隱形，按一個按鈕就不見，很重的時候就能像《哈利波特》的隱形斗篷」按下按鈕，立刻減輕肩膀負擔。

▲▼米蘭時裝周／寶格麗2019秋冬系列配件發表：Jolin蔡依林。（圖／翻攝蔡依林工作室微博）

▲▼米蘭時裝周／寶格麗2019秋冬系列配件發表：Jolin蔡依林。（圖／翻攝蔡依林工作室微博） ▲▼米蘭時裝周／寶格麗2019秋冬系列配件發表：Jolin蔡依林。（圖／翻攝蔡依林工作室微博）

▲Jolin出席寶格麗晚宴時換上另一套超辣禮服，曲線全都露。（圖／翻攝蔡依林工作室微博）

木村拓哉、工藤靜香的女兒，16歲的木村光希（Koki）去年（2018）背寶格麗相中，成為最年輕品牌大使，發表會現場她也現身，甜美親切的個性，一出場也吸引許多人搶拍。

▲▼米蘭時裝周／寶格麗2019秋冬系列配件發表：Koki木村光希。（圖／翻攝Koki IG）

▲現年16歲的木村光希，在15歲就當上與國際巨星舒淇並列的寶格麗品牌大使。（圖／翻攝Koki IG）

關鍵字：

米蘭時裝周, 時裝周, BVLGARI, 寶格麗, 2019秋冬, FW19, , 時尚穿搭, 蔡依林, Jolin
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