米蘭直擊／班尼頓開秀前悼念時尚老佛爺　再讓史努比、米奇PK可愛



▲United Colors of Benetton首度在米蘭時裝周辦秀。（影／品牌提供）



記者張妤瑄／米蘭報導

米蘭時裝周由時尚品牌United Colors of Benetton（班尼頓）正式揭開序幕，但在正式開場前因85歲設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）離世的消息，讓時尚圈集體瀰漫感傷氣息，開秀前由廣播帶領全場悼念卡爾，接著燈亮後正式宣告大秀開場。

▲班尼頓2019秋冬系列男女裝主題是彩虹機器。（圖／品牌提供）



Benetton新任設計總監Jean Charles De Castelbajac上任後，終於又重啟辦秀日程，首度進攻米蘭時裝周舉辦男女裝大秀，如同品牌名稱一般，色調十分繽紛，也呼應了本季「The Rainbow Machine（彩虹機器）」的主題，令人驚喜的是與米老鼠、《花生漫畫》史努比的合作，可愛翻倍。

▲米奇、史努比秀上比可愛。（圖／品牌提供）



義大利服裝品牌Benetton創立於1965年，從鮮豔羊毛衫起家，靠熱情洋溢的地中海、南美設計風格打入人心。走進米蘭時裝周發表2019秋冬系列，多彩是標準配備，服裝上的鮮艷色系一次多達7色以上，卻能呈現出和諧姿態，另配合米奇啾咪臉孔、比YA的米奇、米奇熊抱等，勸敗力道十足。

▲米奇一下啾米眨眼、一下熊抱你，哪一種更讓人融化？（圖／品牌提供）



《花生漫畫》史努比也是大鳴大放的可愛要角，除了有重現黑白漫畫風格的印花，也呼叫史努比戴上墨鏡前來裝時髦，與米奇一起在秀上比卡哇伊。

▲史努比也來參一咖，誰更可愛？（圖／品牌提供）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

回到服裝設計上，「機能性」是不可忽視的一環，羽絨外套能像後背包一般背在身上，托特袋也能綁在腰間當作層次搭配的造型，工裝元素也沒少，多口袋的設計機能性十足，另有許多織帶元素讓這機能性的設計添了時尚感。

▲服裝設計上重視機能細節。（圖／品牌提供）



配件較為出彩的單品，包含彩色毛線或鍊袋的眼鏡掛帶、飛行毛帽、丹寧鐘型帽等。

▲配件單品也用繽紛色彩打造吸睛度。（圖／品牌提供）