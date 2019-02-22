米蘭直擊／GUCCI呼籲大家勇敢穿「做自己」　戴上面具免害羞

▲GUCCI 2019秋冬男女裝大秀，是米蘭時裝周開跑重頭戲。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／米蘭報導

GUCCI 2019秋冬系列男女裝大秀在米蘭時裝周首日強勢登場，秀場以數萬片鏡子堆疊而成，透過四面八方的鏡子映照出無數觀秀面孔，正好遙遙呼應此次「多重面具」，探討人與面具關係的主題。

創意總監Alessandro Michele希望藉由美籍德裔政治哲學家漢娜阿倫特（Hannah Arendt）曾提出的觀點引發思考，「當我們選擇要透過什麼面具呈現在世界舞臺上時，我們正是『個人』；當我們在公開場合展現自己時，我們也以多元身份向對方揭示自己。」

▲秋冬系列主題是「多重面具」，探討個人與面具的關係。（圖／品牌提供）



面具，讓人們決定展現怎樣的自我，服裝也是身體的面具，能讓人們隨心所欲展現自我，扮演自己期待的角色。Alessandro Michele透過這個理論，似乎有再次強調服裝之於人們的重要性，他除了讓秀場模特兒戴上面具上陣之外，本季還有金屬耳朵，能包覆全耳的飾品，及關節戒指等。

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 21 日 上午 7:17 張貼

以87套男女裝設計來看，Alessandro Michele再次展現了自己高超的混搭技巧以及各式材質拼接的功力，男裝以寬鬆的輪廓為主，在西裝上玩許多變化，不收邊的細節的處理，強調未完成的感覺，亦或者收腰處理凸顯腰線，配合可拆式寬版領帶，詮釋復古「老爹風」造型。

▲男裝有許多「老爹風」單品。（圖／品牌提供）



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女裝有許多合身迷你短裙，配上蕾絲透婦褲襪，展示了女人性感模樣，另外也有許多寬褲造型，配上成套正裝，與男裝互相比帥，並能發現許多鉚釘元素的配件，如吊帶、耳環、項鍊等，強烈的防禦感，呼應本季服裝是面具、是隱藏真實自我，展現迷人姿態的盔甲角色。

▲女裝有許多性感的迷你裙造型，並用蕾絲褲襪讓火辣程度再加乘，另有中性帥氣風格的正裝，讓女人自由選擇想用那種打扮展現自我。（圖／品牌提供）