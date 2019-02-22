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米蘭直擊／賈靜雯挺愛牌MAXMARA　露香肩爆「脫下來很合身」

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▲賈靜雯現身MAXMARA米蘭時裝周秀場。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／米蘭報導

情人節在紐約時裝周度過的賈靜雯，才回台灣兩天又飛米蘭時裝周看秀，米蘭第二天她穿波卡圓點斜肩上衣現身MAXMARA秀場，她透露一直以來都是該牌粉絲，「因為它一直走很女性的路線、很知性的，我自己很喜歡。」

▲▼ 米蘭時裝周／MAXMARA 2019秋冬系列賈靜雯。（圖／翻攝賈靜雯微博）

▲賈靜雯穿斜肩洋裝看秀，笑著爆料「脫下來裡面很合身」。（圖／翻攝賈靜雯微博）

賈靜雯看秀造型微性感，一身波卡圓點斜肩洋裝，搭配MAXMARA招牌駝色大衣前來，很符合她喜歡的「優雅知性」感，只是手臂上刻意不穿好的大衣，加上內搭斜肩剪裁小露香肩，添點小辣風格。她笑說：「其實（外套）脫下來裡面滿合身的。」

MAXMARA甫發表的2019秋冬系列女裝秀，以黃、綠、藍三套三件式造型開秀，Tone on Tone搭配出層次感，大衣＋西裝外套的Double Coat穿法塑造出女人的率性風格，接下來回到優雅的標準色清一色的奶茶色調，再慢慢堆疊出色彩與圖案的張力，愛心圖紋、格紋、豹紋等，越來越奔放。

▲▼ 米蘭時裝周／MAXMARA 2019秋冬系列。（圖／MAXMARA提供）

▲▼ 米蘭時裝周／MAXMARA 2019秋冬系列。（圖／MAXMARA提供）

▲▼ 米蘭時裝周／MAXMARA 2019秋冬系列。（圖／MAXMARA提供）

▲▼ 米蘭時裝周／MAXMARA 2019秋冬系列。（圖／MAXMARA提供）

▲▼ 米蘭時裝周／MAXMARA 2019秋冬系列。（圖／MAXMARA提供）

▲▼ 米蘭時裝周／MAXMARA 2019秋冬系列。（圖／MAXMARA提供）

▲▼ 米蘭時裝周／MAXMARA 2019秋冬系列。（圖／MAXMARA提供）

▲維持一貫的純色優雅，奶茶、駝色是基本必備，添加亮色、愛心、格紋、豹紋等打造豐富造型。（圖／品牌提供）

本季主題定調為「魅力攻略（The Politics of Glamour）」，設計不走花俏手法，一貫的優雅，色彩也以簡單為上，輔以重點圖騰，點出女人可愛、野性的那一面。剪裁上強調肩線，用箱型輪廓為主，打造隨興風格，服裝上有許多拉鍊口袋的細節，雖有工裝影子，但用絲質面料強調女人味。

▲▼ 米蘭時裝周／MAXMARA 2019秋冬系列。（圖／MAXMARA提供）

▲▼ 米蘭時裝周／MAXMARA 2019秋冬系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲2019秋冬系列主題為魅力攻略，維持一貫的優雅風格。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）

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配件則將紅了幾季的腰包往上移，變成掛在脖子上的胸前小包，別具特色。

▲▼ 米蘭時裝周／MAXMARA 2019秋冬系列。（圖／MAXMARA提供）

▲▼ 米蘭時裝周／MAXMARA 2019秋冬系列。（圖／MAXMARA提供）

▲胸前小包很吸睛。（圖／品牌提供）

關鍵字：

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fashion.net

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