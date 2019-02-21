米蘭直擊／蕭敬騰踩10公分高跟鞋朝聖GUCCI　「正常運作」微怕摔

記者張妤瑄／米蘭報導

GUCCI在米蘭時裝周發表的2019秋冬系列大秀，是首日重頭戲，台灣男星蕭敬騰也受邀進場看秀，他穿著格紋西裝配寬褲上陣，更搭配近10公分高跟靴登場，一身造型很有文藝才子Fu。穿高跟鞋會不會怕摔倒？他回：「當然會，但不太會想這東西，注意就好，正常的運作，想太多反而不自然才會摔吧！」

▲蕭敬騰穿約莫10公分高跟靴入場看秀。（圖／記者張妤瑄攝）



蕭敬騰近年成為歌壇時尚王，越來越敢嘗試大膽的搭配，就連「穿高跟鞋」都沒什麼，對於踩著高跟鞋現身，有沒有特別的感覺？他表示：「我OK啊！高跟鞋就只是跟比較高，沒有什麼，就是鞋子啊！」模樣輕鬆。

老蕭透露抵達米蘭後，已大血拼一番，「買了應該有20袋」，GUCCI也買了很多，西裝買了3、4件，也新買的一條腰帶替代舊的，買了很多帽子，總體來說是「大豐收、很大的豐收、不能再大了。」

GUCCI大秀現場被數萬片鏡子包圍，模特兒走秀時搭配野獸的背景音與陣陣火燄光芒，聲光效果十足。蕭敬騰秀後就誇「我覺得非常棒，震撼、真的很站和，燈光設計、音樂設計（都很棒），很多金屬系列的東西，尤其是鞋子，走路起來很有氣勢、很有精神、很有企圖心的感覺。」他認為聲光效果挺好，有一種原始、回到最初，真實自然的感覺。

▲GUCCI大秀現場用數萬片的鏡子佈置而成。（圖／記者張妤瑄攝）



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亞洲區眼鏡品牌大使倪妮也再度現身看秀，秀後她透露心情很激動，秀前接到「全白色的面具邀請函，覺得很文藝、很復古」，結果一開始看秀「從前面的光照射開始，沒想到是這麼刺激的體驗。」她對秀上的鉚釘、面具都印象深刻，很想嘗試看看，她特別點名「全綠色的面具挺酷的，金屬耳罩、金色半罩面具也都很好看。」

▲倪妮對秀上許多面具印象深刻。（圖／翻攝倪妮工作室微博、記者張妤瑄攝）