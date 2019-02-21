fb ig video ETtoday search mobile

米蘭直擊／蕭敬騰踩10公分高跟鞋朝聖GUCCI　「正常運作」微怕摔

> >

記者張妤瑄／米蘭報導

GUCCI在米蘭時裝周發表的2019秋冬系列大秀，是首日重頭戲，台灣男星蕭敬騰也受邀進場看秀，他穿著格紋西裝配寬褲上陣，更搭配近10公分高跟靴登場，一身造型很有文藝才子Fu。穿高跟鞋會不會怕摔倒？他回：「當然會，但不太會想這東西，注意就好，正常的運作，想太多反而不自然才會摔吧！」

▲▼米蘭時裝周／GUCCI 2019秋冬秀。（圖／記者張妤瑄攝）

▲蕭敬騰穿約莫10公分高跟靴入場看秀。（圖／記者張妤瑄攝）

蕭敬騰近年成為歌壇時尚王，越來越敢嘗試大膽的搭配，就連「穿高跟鞋」都沒什麼，對於踩著高跟鞋現身，有沒有特別的感覺？他表示：「我OK啊！高跟鞋就只是跟比較高，沒有什麼，就是鞋子啊！」模樣輕鬆。

老蕭透露抵達米蘭後，已大血拼一番，「買了應該有20袋」，GUCCI也買了很多，西裝買了3、4件，也新買的一條腰帶替代舊的，買了很多帽子，總體來說是「大豐收、很大的豐收、不能再大了。」

GUCCI大秀現場被數萬片鏡子包圍，模特兒走秀時搭配野獸的背景音與陣陣火燄光芒，聲光效果十足。蕭敬騰秀後就誇「我覺得非常棒，震撼、真的很站和，燈光設計、音樂設計（都很棒），很多金屬系列的東西，尤其是鞋子，走路起來很有氣勢、很有精神、很有企圖心的感覺。」他認為聲光效果挺好，有一種原始、回到最初，真實自然的感覺。

▲▼米蘭時裝周／GUCCI 2019秋冬秀。（圖／記者張妤瑄攝）

▲GUCCI大秀現場用數萬片的鏡子佈置而成。（圖／記者張妤瑄攝）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

亞洲區眼鏡品牌大使倪妮也再度現身看秀，秀後她透露心情很激動，秀前接到「全白色的面具邀請函，覺得很文藝、很復古」，結果一開始看秀「從前面的光照射開始，沒想到是這麼刺激的體驗。」她對秀上的鉚釘、面具都印象深刻，很想嘗試看看，她特別點名「全綠色的面具挺酷的，金屬耳罩、金色半罩面具也都很好看。」

▲▼米蘭時裝周／GUCCI 2019秋冬秀。（圖／翻攝倪妮工作室微博）

▲▼米蘭時裝周／GUCCI 2019秋冬秀。（圖／記者張妤瑄攝） ▲▼米蘭時裝周／GUCCI 2019秋冬秀。（圖／記者張妤瑄攝）

▲倪妮對秀上許多面具印象深刻。（圖／翻攝倪妮工作室微博、記者張妤瑄攝）

關鍵字：

米蘭時裝周, 時裝周, GUCCI, 古馳, 2019秋冬, FW19, 男裝, 女裝, 時尚穿搭, 蕭敬騰, 倪妮
fashion.net

熱門文章

香奈兒接班人Virginie Viard起底！老佛爺盛讚：她是我最重要的人

「老佛爺」卡爾拉格斐驚傳辭世　用半世紀把香奈兒、FENDI變夢幻逸品

卡爾拉格斐9大時尚金句　「流行是俗氣前的最後一哩路」

星・上妝／劉仁娜《觸及真心》扮萌呆女星　氣質淺眉掀話題

郭富城自曝缺點只有「4個字」　希望女兒長大這樣形容他

Lulu揪妹妹設計Swatch巨型錶　下個目標：摩托車

迪奧超完美快閃店開跑！曾之喬曝妝前打底小心機

男生到東京一定要朝聖10家店！全球僅7間的Nike、Supreme原價入手

HOT・Stuff／國際潮人全鎖定ZARA白靴　千元價位變身時尚「ㄎㄚ」

穿・著物／KENZO召喚「鳳凰」玩時尚　中西合璧耍潮

ET Fashion

推薦閱讀

IKEA絕版品出清千項商品5折起　雙人被套組不到1千元

童年零食「健素糖」最難吃　網：冬瓜糖你忘了嗎！

天生有「暴怒體質」的星座Top 5 ！牡羊太過正義、處女痛恨豬隊友

卡爾拉格斐54年前為FENDI設計的FF標誌　竟是這個意思！ 女星IU獨家「快速入睡法」　網友實測：真的很管用！ 天生「不喜歡社交」的星座TOP 3　聚會有他，代表把你當朋友！ YSL唇膏用完先別丟！底下其實還藏了一整支... 唇頰、底妝都在一盒裡面，還可以自己組裝的超實用氣墊粉餅 「老佛爺」獨鍾星二代　歐陽娜娜放膽自拍、木村光希被欽點 香奈兒接班人Virginie Viard起底！　老佛爺盛讚：她是我最重要的人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面