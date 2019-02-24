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米蘭直擊／MOSCHINO百萬大富翁　拿支票背「巨型牙膏」出門

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▲MOSCHINO永遠都是時裝周上的趣味大秀。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／米蘭報導

MOSCHINO每回都是米蘭時裝周中最有幽默感的時裝秀，創意總監Jeremy Scott總能大膽的取用各種生活中的元素，發揮創意讓他的設計成功引起人們的注意，2019秋冬女裝系列主題為「時尚百萬大富翁 GAME ON！」光聽名字就能想像又一次狂作問世。

▲米蘭時裝周／MOSCHINO 2019秋冬系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲米蘭時裝周／MOSCHINO 2019秋冬系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲MOSCHINO秀場背景，有人運動，有人除草等，但不變的是都穿華服。（圖／記者張妤瑄攝）

MOSCHINO秀場佈置很別緻，中央巨型盒子開秀才打開，裡面的女模們有人運動，有人除草，有人玩吃角子老虎機，有人在展示豪車，豐富的情境主題，唯一不變的就是她們都穿著華服，讓人看得目瞪口呆。謝幕後，天花板上撒下金色亮片，華麗散場，盒子又逐漸往下關起，結束浮誇絢爛的夜晚。

▲米蘭時裝周／MOSCHINO 2019秋冬系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲伸展台背景的女模們，也在展示新一季設計。（圖／記者張妤瑄攝）

超模二代凱亞葛柏（Kaia Gerber）擔任開場女模，穿著百萬鈔票印花的機車夾克與皮革短裙現身，為此次新作揭開序幕，首五套全都聚焦在百萬富翁的主題，美金印花、金色寶石，放眼望去盡是奢華，甚至還有一款支票手拿包，金額直接開出100萬，叫人怎能不心動呢？

▲米蘭時裝周／MOSCHINO 2019秋冬系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲米蘭時裝周／MOSCHINO 2019秋冬系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲米蘭時裝周／MOSCHINO 2019秋冬系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲米蘭時裝周／MOSCHINO 2019秋冬系列。（圖／MOSCHINO提供）

▲米蘭時裝周／MOSCHINO 2019秋冬系列。（圖／MOSCHINO提供）

▲米蘭時裝周／MOSCHINO 2019秋冬系列。（圖／MOSCHINO提供）

▲米蘭時裝周／MOSCHINO 2019秋冬系列。（圖／MOSCHINO提供）

▲米蘭時裝周／MOSCHINO 2019秋冬系列。（圖／MOSCHINO提供）

▲開秀第一套皮衣配皮裙，紙鈔印花直接點題，接著金色系列的服裝，配有珠寶裝飾的禮服，都很符合大富翁主軸。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）

Jeremy Scott的創意夠直接，但沒人像他一樣玩得這麼開，除了鈔票直接灑在服裝上之外，他也讓前來參加這場百萬大富翁遊戲的玩家們，穿上各式家喻戶曉的生活用品，清潔劑、果汁、早餐麥片，幽默設計讓服裝已經超越蔽體的功能，更是有趣的玩具。

▲米蘭時裝周／MOSCHINO 2019秋冬系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲米蘭時裝周／MOSCHINO 2019秋冬系列。（圖／MOSCHINO提供）

▲米蘭時裝周／MOSCHINO 2019秋冬系列。（圖／MOSCHINO提供）

▲米蘭時裝周／MOSCHINO 2019秋冬系列。（圖／MOSCHINO提供）

▲米蘭時裝周／MOSCHINO 2019秋冬系列。（圖／MOSCHINO提供）

▲米蘭時裝周／MOSCHINO 2019秋冬系列。（圖／MOSCHINO提供）

▲米蘭時裝周／MOSCHINO 2019秋冬系列。（圖／MOSCHINO提供）

▲生活用品給予設計師源源不絕的靈感，清潔劑似乎成了招牌主打。另外，這回還出現早餐穀片大集合的禮服等。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）

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包款更是讓人想不到，除了支票、鈔票手拿包之外，還出現吹風機包、熨斗包、牙膏包等，雖然非常不可思議，但不得不說，拿上這些包上街，誰還能比妳更搶眼呢！？

▲米蘭時裝周／MOSCHINO 2019秋冬系列。（圖／翻攝nowfashion）

▲米蘭時裝周／MOSCHINO 2019秋冬系列。（圖／翻攝nowfashion）

▲米蘭時裝周／MOSCHINO 2019秋冬系列。（圖／翻攝nowfashion）

▲包款是讓幽默層次更加提升的細節。（圖／翻攝nowfashion）

關鍵字：

米蘭時裝周, 時裝周MOSCHINO, Jeremy Scott, 2019秋冬, FW19, 女裝
fashion.net

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