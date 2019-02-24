米蘭直擊／張震快閃挺愛牌　帥氣同框娜歐蜜華茲



▲張震朝聖GIORGIO ARMANI秋冬時裝秀。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／米蘭報導

米蘭時裝周即將進入尾聲，巨星張震為了朝聖愛牌GIORGIO ARMANI秋冬秀，也快閃米蘭3天，是他第一次到米蘭看秀，更是本季秀上唯一獲邀的亞洲男明星，與英國女星娜歐蜜華茲（Naomi Watts）同場，兩人也同框留念。他表示對秀上西裝印象深刻，「版型偏大一些，穿起來不那麼拘謹。」

▲張震同框也前來看秀的娜歐蜜華茲。（圖／翻攝澤東電影微博）



張震說以往到各大影展，「他們家的西裝都是首選」，甚至因為穿習慣的單品喜歡重複購買，家裡鞋櫃中還有3雙同款Armani的皮鞋，是忠實粉絲無誤。來看秀對他而言像來度假，第一時間看到新東西很開心，秀後到後台與84歲設計師Giorgio Armani打招呼，覺得他看起來「不錯啊，滿有精神的。」

▲張震秀後到後台跟Giorgio Armani打招呼。（圖／記者張妤瑄攝、翻攝澤東電影微博）



GIORGIO ARMANI（GA）在台灣時間2／24凌晨發表的2019-10秋冬男女裝，是首度男女裝合併走秀，也因此秀場第一回搬到室內走秀，在過往作為展覽場空間的Armani Silos舉行。

本季以「藍色狂想曲」為主題，男裝輪廓寬鬆休閒，女裝則用細長鉛筆輪廓，勾勒女人曲線美感，均透過異材質拼接，詮釋低調優雅風格，不變的是清一色午夜藍彰顯優雅感。

▲男裝遊走正式與休閒風格之間，女裝則有許多浪漫元素，但主色調都是午夜藍。（圖／記者張妤瑄攝）



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女裝用了許多玫瑰、荷葉邊元素傳達浪漫氣息，比如說秀上頻頻出現的荷葉肩背包，就是可愛的單品，立體的玫瑰花朵順著鎖骨延伸至美背，搶眼程度讓人難忘。男裝遊走在正式與休閒風格之間，派克大衣、長大衣出現許多，配上飄逸的寬版長褲，優雅又有力量。

▲女裝出現許多玫瑰花飄浪漫氣息，男裝則用寬鬆廓形形塑優雅風格。（圖／記者張妤瑄攝）



同樣穿著寬版西褲出席的張震表示：「版型偏大，穿得不那麼拘謹。對男生來說，西裝可以穿成這樣也滿有型的。」

▲張震此行到米蘭是專程為了看GA大秀。（圖／翻攝澤東電影微博）