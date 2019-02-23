米蘭直擊／PRADA微光中耍浪漫　「玫瑰花束」穿上身

▲PRADA 2019秋冬女裝秀場一片漆黑搞神秘，浪漫主題噴發危險氣息。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／米蘭報導

PRADA於米蘭時裝周第二天晚上舉行2019秋冬系列大秀，本季Miuccia Prada傳遞浪漫主義的感念，剖析與探索浪漫的世界，從1935年的科幻電影《科學怪人的新娘（Frankenstein and his Bride）》得到靈感，用危險又充滿誘惑魅力的風格描繪本季女裝。

▲PRADA 2019秋冬系列從電影《科學怪人的新娘》得到靈感。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）



秀場也打造成科幻電影般的場景，四方形的伸展台用一圈圈燈泡團團圍住，在黑暗中閃爍光芒，神秘又有未知危險氛圍。

▲透露著一點點神秘與危險的氛圍，本季的浪漫不是粉紅泡泡的那種，而是散發一種黑色浪漫的氛圍。（圖／記者張妤瑄攝）



服裝設計上，Miuccia Prada將象徵愛情的浪漫元素通通用上，散落各處的花朵、蕾絲面紗、蝴蝶結、雷電圖紋等，是愛情路上的各種回憶。她在洋裝上直白的縫上一大束立體玫瑰花，坦露女人愛情心事，許多綁帶上也能看見一小朵玫瑰造型的裝飾，另外大朵大朵的玫瑰圖案更是無所不在。

▲玫瑰花是這系列的重要表徵，除了穿上「整束花」之外，許多細節也都能發現花朵的蹤跡。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）



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極致女人化的蕾絲面料，上面也隱藏了一朵朵花束，搭配超過長度超過小腿肚的帥氣軍靴，讓柔媚又帥氣的女人飄出一點點危險氣息。向來強調反差感的PRADA，本季雖然講究浪漫心事，但仍不忘了衝突感，軍裝配高跟鞋、蕾絲洋裝配軍靴、露肩的平口洋裝採用西裝格紋布料等，用對比撞出火花。

▲透膚蕾絲上也有玫瑰花，純粹的浪漫不像是PRADA，加入點軍裝風格撞出新火花。（圖／品牌提供）

