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Jolin微露酥胸、外套不穿好　征戰米蘭飛機裝先贏

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▲▼ BVLGARI 。（圖／品牌提供）

▲Jolin戴BVLGARI墨鏡、背Serpenti Forever新包出發前往米蘭。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

米蘭時裝周熱烈進行中，時尚圈寵兒蔡依林（Jolin）沒有錯過，昨晚以BVLGARI（寶格麗）大中華區品牌代言人身分，出發前往米蘭參加寶格麗活動。她的機場look依然吸睛，身穿微露美胸的馬甲式上衣、不乖乖穿好的大外套，搭配1萬4800元的BVLGARI墨鏡與新款Serpenti Forever毛茛黃水晶色手提肩背包，天后出征從第一站機場就不能輸。

▲▼ BVLGARI 。（圖／品牌提供）

▲Jolin以BVLGARI大中華區品牌代言人身分出征米蘭，氣勢不能輸。

Jolin背的BVLGARI Serpenti Forever毛茛黃水晶色手提肩背包尤其吸睛，連她都忍不住特別標註「蛇魔女包｣、「小鴨黃｣、「春神來了怎知道｣，洋溢青春氣息；此包款的粉嫩配色靈感來自義大利著名港口與海岸的美麗色調，另有水晶玫瑰色、糖果石英色和冰川綠松石色包款，包身側邊與提把分別搭配與包面不同顏色，展現迷人的撞色效果。

▲▼ BVLGARI 。（圖／品牌提供）

▲▼ BVLGARI 。（圖／品牌提供）

▲▼ BVLGARI 。（圖／品牌提供）

▲春夏推出3個粉嫩配色的Serpenti Forever手提肩背包，單個83,900元。

而Jolin所戴的B.zero 1 B.purevibes墨鏡，為半框貓眼鏡框，特色是鏡框上緣與鏡腳都有B.zero1幾何條紋的金屬裝飾，比起一般貓眼墨鏡更具設計感，也成功凸顯品牌DNA。

▲▼ BVLGARI 。（圖／品牌提供）

▲B.zero 1 B.purevibes墨鏡，14,800元。

關鍵字：

BVLGARI, Jolin, 寶格麗, 蔡依林, 米蘭時裝周
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