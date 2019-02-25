米蘭直擊／照了「縮小燈」！寶格麗包包變迷你　還能變腰包太生火



▲寶格麗在米蘭舉辦2019秋冬配件發表活動。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／米蘭報導

寶格麗（BVLGARI）於米蘭時裝周期間舉辦2019秋冬配件系列發表，更請到蔡依林專程跨海站台，新一季的Eclectic Glam系列，讓天后也心醉不已的當屬迷你的Serpenti Forever Atomic Glam肩背包。

▲蔡依林、木村光希身為寶格麗的品牌大使，都飛米蘭出席新品發表活動。 （圖／品牌提供）



Jolin說：「我認為把所有包款縮小，都會變得很可愛。」寶格麗正是受到這樣的概念啟發，喊出「micro is mighty」的口號，讓女人看看微小更具力量的設計。

▲Jolin背同款SERPENTI DIAMOND BLAST淨白瑪瑙色小牛皮肩背包，一大一小，迷你尺寸是秋冬主打。 （圖／翻攝蔡依林工作室微博）



新一季的Serpenti系列迷你包款將過往推出的SERPENTI FOREVER、SERPENTI DIAMOND BLAST經典縮小，但由於尺寸迷你，在工藝技巧上的追求則又更加高難度。另外，後者還能將鍊帶打開纏繞成腰包，打造出華麗街頭風格。

▲照了縮小燈的SERPENTI FOREVER與SERPENTI DIAMOND BLAST，是發表會最亮眼的主角。 （圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）



建構在這樣的基礎下，寶格麗秋冬在包款工藝的追求，宛如旗下珠寶作品一般，而對女人來說除了極致工藝帶來的高質感之外，照了縮小燈的迷你包款自然也更讓人生火，且加上招牌琺瑯靈蛇頭，更是讓女人受不了。

▲SERPENTI DIAMOND BLAST更可以將肩背轉為腰包。 （圖／記者張妤瑄攝）



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另一大重點是Serpenti Cabochon系列，致敬品牌最具代表性的蛋面型切割寶石光滑表面，包面的皮革觸感柔軟澎鬆，外型也更加親和，此外還首度出現托特包款式，華麗結合休閒的風格，讓蔡依林搶先逛就已鎖定，發下豪語想入手當健身包。

▲Serpenti Cabochon系列包面柔軟澎鬆，設計很有親和力，還推出一款托特包。 （圖／品牌提供）



▲Jolin到米蘭搶先逛寶格麗今年秋冬才會推出的全新配件。（影／記者張妤瑄攝）



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