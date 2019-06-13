出動蕭邦大金牌、昆蟲珠寶　《火箭人》重現艾爾頓強奢華品味

▲泰隆艾格頓在劇中別上蕭邦Animal World系列熱帶魚胸針。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

明天將在台上映的電影《火箭人》（Rocket Man），由泰隆艾格頓（Taron Egerton）詮釋英國國寶級歌手「強叔」艾爾頓強（Elton John）的傳奇故事，他在片中所戴的珠寶與名錶全出自蕭邦（Chopard），因為強叔現實生活中，就是品牌的擁護者呀！

▲艾爾頓強在音樂界地位崇高，與時尚圈關係也相當緊密。

舞台造型永遠大膽搶眼的艾爾頓強，熱愛時尚，他曾說：「收禮時如收到紅色珠寶盒就會特別開心及興奮，因為那是一只卡地亞的珠寶盒。」他和時尚精品品牌關係緊密，與蕭邦家族即有數十年的深厚交情。

▲蕭邦18K玫瑰金鑲嵌17.8克拉鑽石Happy Spirit項鍊超搶眼。

為忠於強叔現實生活中的穿戴風格，電影《火箭人》戲服造型師Julian Day大量運用蕭邦的華麗珠寶與鑽錶，泰隆艾格頓在劇中戴上造型如大金牌的Happy Spirit項鍊、Animal World系列的熱帶魚胸針、黑鑽昆蟲項鍊等，每件都是極具舞台效果的誇張設計。

▲泰隆艾格頓穿金色夾克搭配Animal World項鍊鑲嵌黑鑽、鑽石以及縞瑪瑙項鍊。

劇中另一大亮點就是強叔的表演服裝與眼鏡配件，共運用多達100萬顆施華洛世奇水晶（SWAROVSKI）點綴，當中一套重現1975年他在洛杉磯道奇體育場舉辦音樂會所穿的「Dodgers」棒球裝戲服，便採用了14萬顆施華洛世奇水晶，比原版更閃亮。

▲用了14萬顆施華洛世奇水晶的棒球套裝「Dodgers」戲服。（圖／施華洛世奇提供）