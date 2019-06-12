fb ig video ETtoday search mobile

搶！LULU GUINNESS攜手7-11　萬元精品499元能入手還附防層袋

> >

▲LULU GUINNESSＸ7-11。（圖／LULU GUINNESS提供）

▲LULU GUINNESS今年夏天再度與7-ELEVEN合作，玩集點贈獎。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

有英國「手提包女王」之稱的LULU GUINNESS，是王心凌超愛品牌，每季都會秀可愛新包，今年（2019）該牌再度攜手7-ELEVEN玩集點，推出3款「漫天飛吻」系列包，包含兩款腰包與一款托特包，集滿6點加價新台幣499元就能入手腰包，加價新台幣899元入手托特包。

▲LULU GUINNESSＸ7-11。（圖／LULU GUINNESS提供）

▲LULU GUINNESSＸ7-11。（圖／LULU GUINNESS提供）

▲LULU GUINNESSＸ7-11。（圖／LULU GUINNESS提供）

▲LULU GUINNESS跟上潮流，3款單品有2款是腰包，還能當化妝包或胸包。（圖／品牌提供）

可愛時尚兼具親民價格，可說是今年夏天時尚迷必須參與的集點檔次之一！去年（2018）LULU GUINNESS首度攜手7-ELEVEN時，就造成空前絕後的轟動，超快就預購完畢，這回LULU GUINNESS專為集點活動設計的3款包，都已經開始預購了，想入手的手腳可要快一點。

▲LULU GUINNESSＸ7-11。（圖／LULU GUINNESS提供）

▲其中一款為附有紅唇造型拉鍊的托特包。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

「漫天飛吻」系列包款，包面以頂著波浪捲髮的復古女伶為主角，精緻的紅唇詮釋出都會女性的時尚幹練風格，飛吻以紅心呈現，更加熱情如火。五金細節則有經典的俏皮紅唇，一點都不馬虎，另每款都附有防層袋，精品的高規格質感，百元價就能入手，非常佛心。

▲LULU GUINNESSＸ7-11。（圖／LULU GUINNESS提供）

▲LULU GUINNESSＸ7-11。（圖／LULU GUINNESS提供）

▲包面為「漫天飛吻」圖案，俏皮搞怪。（圖／品牌提供）

▲王心凌LULU GUINNESS。（圖／翻攝王心凌粉絲專頁）

▲王心凌是LULU GUINNESS的大粉絲，很常曬新貨。（圖／翻攝王心凌粉絲專頁）

關鍵字：

LULU GUINNESS, 英國手提包女王, 7-11, 小7, 7-ELEVEN, 便利商店, 超商, 集點, 王心凌
fashion.net

熱門文章

放洋名模／邱馨慧游泳選手轉行　集滿4大時裝周第一人

懂・時尚／早春是戰場！MOSCHINO鬼超多　Chloe首度出國辦秀

林志玲10句愛情語錄：遇見心動的人一定要爭取，別留下遺憾

這樣做最省錢！髮型師沒教你的「5個」染護小技巧

LIFE・經典／義大利式的藝術生活　SWATCH總監起床第1件事「很浪漫」

亮･珠寶／梵克雅寶聯手日本漆藝大師　蝴蝶胸針上說故事

VANS《哈利波特》系列開賣！「死神的聖物」外套超帥、2款隱藏鞋曝光

張鈞甯戴IWC噴火戰機飛行錶，帥爆！

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！「百褶泳裙」遮肉神器

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

ET Fashion

推薦閱讀

台中三井20度恆溫真雪「雪場」6／7開幕　199元就能入場

最專情也最絕情的星座　野花再香都跟他們無關，分手也絕不回頭

3星座超容易單身　巨蟹認為「談戀愛是自找麻煩」

你敢信？42歲辣媽有11腹肌、鉛筆腿　床上體操就能輕鬆練成 快時尚又撤台！Super Junior加持也沒救　「韓版ZARA」SPAO西門悄悄收攤 UNIQLO感謝祭下殺39元起　還能抽價值5萬元「999純金塊」 獨家／限時特賣！MK專櫃變OUTLET　2,000元就能買 大眼法寶「放大片」　男生不敢告訴妳的真心話竟是「很像白內障」 陳艾琳懷孕5個月胖2公斤　「鳥仔腳」比少女更瘦 HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！遮肉神器「百褶泳裙」必入手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面