搶！LULU GUINNESS攜手7-11　萬元精品499元能入手還附防層袋

▲LULU GUINNESS今年夏天再度與7-ELEVEN合作，玩集點贈獎。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

有英國「手提包女王」之稱的LULU GUINNESS，是王心凌超愛品牌，每季都會秀可愛新包，今年（2019）該牌再度攜手7-ELEVEN玩集點，推出3款「漫天飛吻」系列包，包含兩款腰包與一款托特包，集滿6點加價新台幣499元就能入手腰包，加價新台幣899元入手托特包。

▲LULU GUINNESS跟上潮流，3款單品有2款是腰包，還能當化妝包或胸包。（圖／品牌提供）



可愛時尚兼具親民價格，可說是今年夏天時尚迷必須參與的集點檔次之一！去年（2018）LULU GUINNESS首度攜手7-ELEVEN時，就造成空前絕後的轟動，超快就預購完畢，這回LULU GUINNESS專為集點活動設計的3款包，都已經開始預購了，想入手的手腳可要快一點。

▲其中一款為附有紅唇造型拉鍊的托特包。（圖／品牌提供）



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「漫天飛吻」系列包款，包面以頂著波浪捲髮的復古女伶為主角，精緻的紅唇詮釋出都會女性的時尚幹練風格，飛吻以紅心呈現，更加熱情如火。五金細節則有經典的俏皮紅唇，一點都不馬虎，另每款都附有防層袋，精品的高規格質感，百元價就能入手，非常佛心。

▲包面為「漫天飛吻」圖案，俏皮搞怪。（圖／品牌提供）



▲王心凌是LULU GUINNESS的大粉絲，很常曬新貨。（圖／翻攝王心凌粉絲專頁）