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彩色「米奇玩偶」太勸敗！　為同志撐腰迪士尼還推「彩虹真理褲」

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▲迪士尼近期推出彩虹系列，連米奇娃娃都換上彩色外衣。（圖／翻攝shopdisney IG）

記者張妤瑄／台北報導

正值同志驕傲月（Pride Month），許多品牌皆推出彩虹單品支持LGBTQ+族群，一向都對同志族群很友善的迪士尼（Disney）也推出彩虹系列（Rainbow Collection），連米奇娃娃都變成彩色的，繽紛模樣家中若有小寶寶，肯定愛不釋手。

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▲彩色米奇玩偶，官網售價美金24.95元（約新台幣785元）。（圖／翻攝shopdisney官網）

彩虹不只出現在可愛的娃娃上，也延伸到服裝上，其中一件迪士尼城堡Logo T-Shirt，竟把城堡變成「彩虹城堡」，甚至比經典的配色更加夢幻！另外，系列中還出現灰色真理褲，但在大腿處用上「彩虹米奇」或是「彩虹D」來畫重點，腿部雙側有兩條彩虹線條，漾著青春味。

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▲彩色T-Shirt，把城堡Logo也換上彩色。（圖／翻攝shopdisney官網）

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▲近期大勢的「真理褲」，迪士尼也推出彩虹版。（圖／翻攝shopdisney官網）

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▲夏日必備印花背心、百搭小白襪都有彩色版本，是實搭單品。（圖／翻攝shopdisney官網）

彩虹單品是6月大勢，法國軍靴品牌PALLADIUM也與英國非營利組織THT合作，推出彩虹限定系列，採用源於1947年的經典「Pampa Hi」鞋型，材質為12盎司純棉軍用帆布，在極簡的黑白雙色軍靴中導入彩虹旗元素，鞋帶、鞋舌、鞋身、LOGO皮標都用了彩虹，簡單為同志族群撐腰。

▲▼ PALLADIUM彩虹限定系列。（圖／PALLADIUM提供）

▲▼ PALLADIUM彩虹限定系列。（圖／PALLADIUM提供）

▲PALLADIUM彩虹限定系列鞋款，附單色與彩色鞋帶，售價NT$2,280元。（圖／品牌提供）

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不只平價品牌，有「紅底鞋」暱稱的法國精品Christian Louboutin，2019秋冬系列也以童年時期的遊樂園記憶為靈感，在高跟鞋與包款上刷上7色彩虹，用活潑的方式吸睛，予人不同的紅底鞋印象。

▲▼ Christian Louboutin 2019秋冬。（圖／Christian Louboutin提供）

▲紅底鞋秋冬以童年的遊樂園回憶為靈感，推出彩虹單品。（圖／品牌提供）

關鍵字：

迪士尼, 米奇, 真理褲, 同志驕傲月, PALLADIUM, 同志, 軍靴
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