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Ferragamo男裝秀「佛地魔」壓軸坐鎮　金髮碧眼顏值超高引爆話題

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▲▼Salvatore Ferragamo 2020春夏男裝秀。（圖／Salvatore Ferragamo提供）

▲Ferragamo選在Pitti Uomo佛羅倫斯男裝展舉辦2020春夏男裝秀。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

春夏男裝周主戰場米蘭、巴黎開打之前，Salvatore Ferragamo、紀梵希（GIVENCHY）等品牌選擇搶先在佛羅倫斯Pitti Uomo展辦秀，Ferragamo新任創意總監Paul Andrew操刀的首個男裝系列正式登場，由白色、大象灰、藍條紋、青蘋果綠顏色開秀，新意滿點的系列果然十足清新味。

▲▼Salvatore Ferragamo 2020春夏男裝秀。（圖／Salvatore Ferragamo提供） ▲▼Salvatore Ferragamo 2020春夏男裝秀。（圖／Salvatore Ferragamo提供）

▲▼Salvatore Ferragamo 2020春夏男裝秀。（圖／Salvatore Ferragamo提供）

▲白色、青蘋果綠開場宣告即將帶來的一抹清新氣息。（圖／品牌提供）

曾在《哈利波特》系列電影中飾演年輕時期佛地魔的英國男星希羅范恩斯提芬（Hero Fiennes-Tiffin），擔任這場男裝秀的壓軸，穿著嫩綠色神像印花襯衫搭配寶藍色長褲在伸展台上昂首闊步，搭配金髮碧眼的超高顏值，Ferragamo這招驚喜設計，很快就讓「佛地魔」成為秀後討論焦點。

▲▼Salvatore Ferragamo 2020春夏男裝秀。（圖／Salvatore Ferragamo提供）

▲曾在《哈利波特》系列電影中飾演年輕「佛地魔」一角的英國男星希羅范恩斯提芬壓軸走秀。（圖／品牌提供）

Ferragamo男裝秀穿插多套女裝，也讓本該9月才正式發表的女裝新鮮設計搶先曝光，秀場上除了嫩模之外也有年齡明顯偏高的模特兒，更有不是標準骨感模特兒身材的男女模穿梭其中。

▲▼Salvatore Ferragamo 2020春夏男裝秀。（圖／Salvatore Ferragamo提供） ▲▼Salvatore Ferragamo 2020春夏男裝秀。（圖／Salvatore Ferragamo提供）

▲▼Salvatore Ferragamo 2020春夏男裝秀。（圖／Salvatore Ferragamo提供） ▲▼Salvatore Ferragamo 2020春夏男裝秀。（圖／Salvatore Ferragamo提供）

▲▼Salvatore Ferragamo 2020春夏男裝秀。（圖／Salvatore Ferragamo提供） ▲▼Salvatore Ferragamo 2020春夏男裝秀。（圖／Salvatore Ferragamo提供）

▲▼Salvatore Ferragamo 2020春夏男裝秀。（圖／Salvatore Ferragamo提供）

▲▼Salvatore Ferragamo 2020春夏男裝秀。（圖／Salvatore Ferragamo提供）

▲女裝搶先曝光，可以看到用上許多圓形鏤空蕾絲的元素營造性感，並用粉紫色、皮革、條紋呼應本季男裝元素。（圖／品牌提供）

Paul Andrew企圖塑造充滿自信，對時尚有自己看法的人群，他心中的Ferragamo男人是「懂得生活、戀愛、追求目標與理想，即便擁有非凡成就卻選擇低調」的那群人，也是已經「找到自己」的人們。

▲▼Salvatore Ferragamo 2020春夏男裝秀。（圖／Salvatore Ferragamo提供） ▲▼Salvatore Ferragamo 2020春夏男裝秀。（圖／Salvatore Ferragamo提供）

▲▼Salvatore Ferragamo 2020春夏男裝秀。（圖／Salvatore Ferragamo提供）

▲▼Salvatore Ferragamo 2020春夏男裝秀。（圖／Salvatore Ferragamo提供）

▲▼Salvatore Ferragamo 2020春夏男裝秀。（圖／Salvatore Ferragamo提供）

▲▼Salvatore Ferragamo 2020春夏男裝秀。（圖／Salvatore Ferragamo提供）

▲秀場上模特兒不分年齡與體型，Paul Andrew透過這個方式告訴大眾，大家都能駕馭Ferragamo的作品。（圖／品牌提供）

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男性的剛毅不再受限性別框架，大地色調、自然光影、糖果粉、螢光綠等色彩，也能大膽攀上男人的身體。傳統的男裝元素變年輕，Paul Andrew用輕量的科技派克外套取代西裝外套，經典的五口袋牛仔褲用皮革材質重新詮釋，打破舊有的規則給人耳目一新的感覺。

▲▼Salvatore Ferragamo 2020春夏男裝秀。（圖／Salvatore Ferragamo提供） ▲▼Salvatore Ferragamo 2020春夏男裝秀。（圖／Salvatore Ferragamo提供）

▲清淡的色彩、清新的圖騰、飽和的色系，2020春夏系列，Ferragamo真的變年輕。（圖／品牌提供）

關鍵字：

春夏男裝周, SS20, Pitti Uomo, Salvatore Ferragamo, Ferragamo, 紀梵希, GIVENCHY, 佛地魔, 哈利波特, Harry Potter, 希羅范恩斯提芬, Hero Fiennes-Tiffin, 時尚穿搭, Paul Andrew
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